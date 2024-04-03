4月必睇韓劇推薦：寄生獸灰色部隊、勇敢無雙龍水晶、世子消失了…

是不是開始期待4月全新上架的韓劇呢？這次為大家介紹5部即將開播的韓劇，有韓孝周睽違18年再度搭檔朱智勛推出新劇《支配物種》、國民電視劇《搜查班長》前傳《搜查班長1958》等，每一部都看起來超級精彩，在家準備追劇追起來！



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4月必睇韓劇推薦1.《世子消失了》

浪漫喜劇類型古裝韓劇《世子消失了》，由男團EXO隊長Suho金俊勉、《2037》洪藝智、《車貞淑醫生》明世彬、《無人島的Diva》金柱憲 、《閃耀國度》金旻奎主演。劇情講述朝鮮時代的王世子，被即將成為世子嬪的女人綁架後，一連串逃亡並陷入愛情的故事。這部劇為Suho首度挑戰古裝劇，開播前更引起話題。

4月必睇韓劇推薦2.《支配物種》

女神韓孝周新劇來啦！她首度搭檔以《與神同行》再度爆紅的演員朱智勛，兩人在劇中飾演女CEO和男保鑣，他們意外陷入危機後逐漸擦出愛火，最後一起對抗外界懷疑的聲音。《支配物種》中最特別的就是故事設定在新鮮肉類消失後的人工培植肉時代，在生物科技企業公司BF日益壯大時，外界對於BF公司產生更多的懷疑，並暗中調查。《支配物種》將於4月10日在Disney+開播。

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4月必睇韓劇推薦3.《搜查班長1958》

韓劇《搜查班長1958》為1971到1989年播出的國民電視劇《搜查班長》的前傳。過去曾在韓劇《Signal 信號》中飾演警察的李帝勳，這次再度穿上帥氣的警察制服，攜手《雞不可失》李東輝熱血辦案。這部劇刑偵類懸疑劇不只辦案刺激，感情線也很值得期待，李帝勳在劇中與《我把社長解鎖了》徐恩秀大談戀愛，活潑外向的警察和善良漂亮的書店女主人互補的組合，為這部劇增添色彩。《搜查班長1958》將於4月19日在Disney+開播。

4月必睇韓劇推薦4.《寄生獸：灰色部隊》

今年清明連假一定要追的就是《寄生獸：灰色部隊》！由人氣漫畫《寄生獸》改編，劇情講述有一天地球突然出現無數個孢子，而這些孢子的幼蟲會侵入人類身體，在腦部寄生，並捕殺和宿主相同的人類。卡司請到擁有高超演技的全少妮、具教煥、李貞賢，再結合精美的特效，許多網友都非常期待。《寄生獸：灰色部隊》將於4月5日在Netflix開播。

4月必睇韓劇推薦5.《勇敢無雙龍水晶》

《勇敢無雙龍水晶》由嚴賢璟、徐俊英、權華夽、林珠銀主演，劇情講述夢想成為富商的女子，與把命運託付給她的小混混之間火熱又痛快的羅曼史復仇故事。這是嚴賢璟產後復出之作，粉絲們非常期待，原先宣布於4月底開播，可惜上一檔戲劇作品《第三次結婚》宣布增加集數，預計將延至5月初開播。

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