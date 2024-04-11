政府筍工｜郵政署請郵務監督頂薪60K 公務員約+DSE學歷+零經驗

又有超級筍工！郵政署今日 (11日) 發出新一則招聘告示，今次請的職位二級助理郵務監督可說是極級筍工，因為入職要求不高，沒有學位要求，只需DSE學歴，零工作經驗都可以申請，而且是政府工鐵飯碗，月薪由$25,815起，頂薪點可以去到$60,065，真的十分吸引！



【郵政署-二級助理郵務監督】

月薪: $25,815起

截止日期 : 24/04/2024 18:00:00

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入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷 ；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第2級或以上成績，或同等成績 ；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 管理郵政分局的郵政服務和資源管理；

(b) 進行研究和分析數據及資料，以監察組織表現，從而協助部門就郵務運作、業務發展和組織發展等方面作出決策；

(c) 協助尋找新的商機，並對業務需求作出回應，提高盈利能力和顧客滿意程度；

(d) 協助提供資訊科技和郵務機械化方面的解決方案，迎合業務和運作方面的需求；

(e) 協助管理辦公地方編配計劃；以及

(f) 提供郵政相關業務所需的行政支援，包括國際郵政事務、財務、公關服務和員工培訓與發展。

薪酬:

總薪級表第10點(每月港幣25,815元)至總薪級表第27點(每月港幣60,065元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請人可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk) 遞交網上申請；或

(b)將申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]郵寄至香港九龍灣宏基街八號香港郵政大樓7樓人事及聘任組。信封面須註明「申請二級助理郵務監督職位」。

(c)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(d)具備市場推廣、商業管理、物流及／或運輸方面的學歷資格及／或工作經驗的申請人可獲優先考慮。