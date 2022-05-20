揾工｜冇經驗CV點寫？伏工有樣睇？見工注意位？30個終極求職攻略

政府統計處日前公佈，受到疫情影響本港2月至4月份失業率再次上升至5.4%；失業人數有20.61萬人。雖然隨著疫情減退、經濟活動恢復失業率應該會回穩，但打工仔應如何在這個時勢中爭取到工作機會呢？《開罐》Opener為大家集合了一系列的揾工攻略。由CV、揀公司、防中伏tips至見工必答題都有，一文睇清職場新人需知！



來到5月後半，相信大家都差不多完sem準備畢業了。爲了幫大家逃離畢業等如失業的命運，小編為大家集合了一系列的揾工攻略！

要揾工的第一步當然是一份好CV。雖然網上有不少範本供大家參考，但除了姓名、學歷和工作經驗之外又有甚麽可以寫呢？CV Pro創辦人CV專家Kath Cheung就教大家23招寫CV時的終極攻略。提出7個常見錯誤、5個放大經驗的額竅門、6個應對空窗期的貼士還有5招被炒後寫CV的應付方法。

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寫好CV就到了選公司和工作的階段。到底應該選大公司還是細公司呢？對此議題意見一向兩極，小編附上網民的意見，讓大家可以對比各方的支持理據，為自己選擇適合的公司。👉Fresh grad求職選大公司還是細公司好？樹大好遮陰vs多嘢學容易升

雖然現今透過網上求職平台揾工是大趨勢亦非常方便，不過大家要小心掉進網上求職陷阱。當中若職缺描述中的公司簡介不詳盡或email裏沒有公司名稱，可能就是「伏工」。除此之外，職場KOL Sarah Steele表示職場菜鳥們要留意工作描述中公司的語言藝術；比如簡單一句''We are all family here''看似窩心，但可能正正是中伏先兆！拆解求職廣告Job Description含義👈👈👈

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終於約你面試喇！想在面試有好表現？不妨參考一下微軟創辦人比爾蓋茨 (Bill Gates)的答案！通常見工都會被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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同場加映：求職陷阱｜返新工簽約5大伏位 離職通知期要留神 專家:唔使即簽

今年的香港中學文憑考試DSE差不多告一段落，而大學final year也考完試，又是一眾畢業生揾工的時間。在求職期間，除了找適合自己的工作和爭取面試機會，入職後的第一個難關就是要簽署合約。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教大家返新工簽合約時必須注意的5大伏位！返新工簽約5大伏位👈 👈 👈