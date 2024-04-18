別認錯！「緊急出口」標誌顏色原來有不同意思！香港傳統用這配色

乘搭飛機時，機組人員會在起飛前說明發生緊急情況時的應對方法，以及逃生出口的位置。不過日常中大家又有沒有留意附近的緊急出口指示牌呢？明明設計一模一樣，但原來不同顏色的指示牌竟有不同意思？！



（X截圖）

日本警視廳警備部災害對策課的官方X帳號分享貼文講到，常見的「非常口」緊急出口標誌雖然設計一模一樣，都有箭嘴和一個人的圖案，但「綠底白字」和「白底綠字」兩種標誌原來意思也有不同。

（新聞截圖）

白色背景的標誌其實並不是緊急出口，而是用於指向出口所在方向。一般安裝在走廊或樓梯等位置，指示通往非常緊急出口的路徑；按照箭頭的指示前進，就可以找到出口。而背景為綠色的標誌則代表緊急出口的實際位置，能最快將你帶到安全位置。在緊急情況下，懂得這兩個標誌的差異或許就可以助你更快逃生。

香港最傳統的緊急出口標誌使用紅色，直至2000年才統一使用綠白色（圖自Facebook）

香港除了有日本這種人型圖案的逃生牌之外，亦有純文字或合併兩種款式的逃生牌。不過為了保持統一，指示牌的文字大小、字型和字體受到規定，同一棟建築內也只可以使用單一款式。

其實以往緊急出口標誌並非只有綠白色，而是有多種不同配色。當中最傳統的顏色是紅色。不過因為紅色色調在火災等緊急情況下比較難看清楚，後來政府就建議使用白色與綠色、藍色、黃色、紅色的配搭，或黑底黃字的標誌。1990年起為了符合國際標準，開始指定綠色配白色或黑色作指示牌標準顏色。2000年再將綠黑色配搭從規格中剔除，統一使用綠白色配搭。因此只剩下少部分舊式建築還留有傳統的出口標誌。