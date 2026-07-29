養貓易患思覺失調機率高一般人2倍？研究揭「弓形蟲」成發病關鍵

不少港人家中都有養貓，每日外出返工返學回家之後都會抱著愛貓療癒一天的疲勞。不過有研究就指出，養貓人較容易患思覺失調症，甚至發症機會比常人高逾2倍！究竟是甚麼原因呢？



（《旅猫リポート》劇照）

日媒《日刊ゲンダイ》早前分享文章引述2023年12月有研究者在精神病及相關疾病的專業期刊「Schizophrenia Bulletin」上發表的一篇探討養貓經驗與思覺失調症之間關係的研究論文，講到養貓之人患上思覺失調的風險比常人高。

研究當中全面地收集了所有1980年1月1日至2023年5月30日期間發表，論及養貓經歷與思覺失調症之間關係的學術論文，並利用統合分析（meta-analysis）的方法對每篇論文中報告的分析結果進行整合。 當中養貓的經驗不僅包括擁有貓，還包括被貓咬傷和與貓接觸的體驗。

旅貓日記

分析指養貓的人思覺失調症的發生率高2.24倍

最終整合對17篇論文的分析結果後顯示，養貓的人思覺失調症的發生率高2.24倍，顯著地比一般人高。思覺失調症是青春期至40歲之間容易發症的精神疾病之一。 主要的特徵是思想和感情混亂，出現幻覺、妄想，缺乏情感表達等症狀。思覺失調症被認為是由壓力和腦神經異常引起。另外有研究數據表明，感染弓形蟲寄生蟲的人亦有很大可能會患上思覺失調症。

（Hang Niu/ Unsplash）

分析結果仍需更多研究數據支持

而弓形蟲有時會寄生在貓身上，透過牠們糞便傳播給人類。 因此就有人指小時候養過貓的人就可能更容易患上思覺失調症。不過一般人染上弓形蟲在大部分情況下都沒有症狀，或只是出現感冒症狀。由於至今並沒有證據直接證明養貓與患上思覺失調症的關係，因此研究者亦指出雖然分析結果支持兩者有關的假設，仍「需要更高品質的研究數據」才能落實養貓經歷與思覺失調症之間的因果關係。

《旅貓日記》劇照

家貓完全室內飼養感染弓形蟲極低

既然弓形蟲主要是透過貓糞傳播，飼主在日常護理上應注意甚麼？醫學專家指出，一般都市家貓若完全在室內飼養，且餵食煮熟的食物或優質商業貓糧，感染弓形蟲的機率其實極低。為了將風險降至最低，飼主清理貓砂時應配戴手套，並在清理後徹底用番梘洗手。此外，懷孕婦女及免疫力較弱的人士應盡量避免直接處理貓砂盆。只要保持環境衛生並定期帶貓咪進行獸醫檢查，貓奴們絕對可以在安全的情況下繼續享受愛貓帶來的療癒時光。