港漂女激讚香港職場對女性友好　列2大優點力推來港賺錢:丟掉束縛

近年來有不少內地生來港讀書，甚至在港考上碩士，在不少人都選擇畢業後北上「掘金」時，有內地女卻建議所有女生來港工作「搞錢」，表示香港職場對女性十分友好，引起兩地網民留言討論。



小紅書 截圖

近日有港漂女在內地社交平台小红書以「真心建議所有女生來香港搞錢」為題，分享自己在香港語言研究系碩士畢業後留港工作的半年的體會，該名女博主表示有很多內地來港讀書的同學都選擇回內地考公務員或者成為一名老師，「留港的加起來都不超過五個」，但在留港工作後，認為香港職場對女性十分友好，列出三大「超級適合女孩子搞錢」的原因。

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首先，在香港的職場年齡焦慮是不存在的，港漂女的上司、主管等等都是女性，「一是香港女生保養得很好，一般看起來比他實際年齡低10歲；二是香港這個地方，會弱化東亞女性就是要結婚生子這個概念」，港漂女也表示最近公司所舉辦的活動，90%的受邀嘉賓都是女性。

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其次，香港女生都「不被定義」，不像內地女生過分追求白以及高顱頂造型，在香港大部份女生都會追求自然美，「來香港後我逐漸丟掉很多假自信的面具，我開始誠實地面對自己的瑕疵缺陷」，來香港工作一段時間後，也放棄了較與工作適配的高跟鞋，選擇穿着舒服的運動鞋。

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港漂女亦在最後表示，在香港這個自由環境中，丟掉了一切束縛後反而變得更為自信，她表示雖然沒有沒有任何背景，是一個普普通通的人，但也可以在香港做出一番成績，再度建議內地女生來香港打拼「搞錢」，「所以同為女性，我們又有什麼不可能呢」。

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影片一出後亦隨即引來兩地網民在底下留言，不少內地女生都受到港漂女博主的感染，想嘗試來香港工作「好喜歡你說的，真的好有感觸，太正能量了」、「對大年齡真的友好，我35+，面試根本不會問結婚年齡」、「女性獨立美，從這條片看到了明明白白」、「今年八月也準備到香港讀研了，希望也能有屬於我的風景」、「很向（嚮）往去港澳台留學、上班、定居」、「内地小城市27歲別人就以為你结婚了，我實際還單身，我挺羡慕你的，也想去香港工作，之前一直在深圳，又回了老家。」

資料來源：ddd香港上學記