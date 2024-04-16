缺德旅客「狂搖櫻花樹」短片X瘋傳　日本網民大怒！隨時坐監X年

日本的櫻花一向吸引遊客到訪觀賞，但總有些人為了打卡拍照，有心無意地破壞它們。近日，前主播方健儀遊日時，親眼目睹幾位缺德旅客一手自拍，一手搖櫻花樹，造成大量花瓣散落滿地。就連社交平台都有網民遊日時，意外目睹有一家大小搖櫻花樹作興，惹網怒轟「衰格」但其實這些行為除了破壞大自然，嚴重更有可能負上刑事責任！



近日，前主播方健儀在Facebook發佈了一段影片，她指「請花28秒睇睇呢條賞櫻缺德片段」事發當日在日本京都，她和丈夫在餐廳進餐時欣賞窗外的櫻花樹，怎料「有一群難以辨認國籍嘅男女，在河邊同櫻花合照時，竟猛力搖晃櫻花樹枝，花瓣如雪片般掉下，營造落櫻浪漫效果。呢班人冇收手，再搖、三搖、四搖、五搖，chok到樹枝都散. 」

片中可見，幾位男女遊客輪流走到河邊的櫻花樹下，瘋狂大力搖晃樹枝。令方健儀不禁不斷叫喊：「嘩嘩嘩」、「oh my god」甚至有位女遊客一手自拍，一手大力搖晃櫻花樹，令大量的櫻花花瓣散落滿地，來「營造」櫻花飄落的意景。在完成自拍後，更是拍拍囉友就走，片中方健儀都被嚇壞：「嘩好離譜啊，真係好離譜啊呢個」她在片中亦慨嘆櫻花花期短，都有可能是遭人為傷害。在帖文中，她更遺憾表示：「棵櫻花好慘好慘」

此外，亦有網民在Facebook發佈短片，分享賞櫻花時遇到一群缺德旅客。片中可見，一群遊客中有2位男子伸高手大力搖晃櫻花樹枝，旁邊的同伴就用手機拍下。但男子甚至大力到令樹枝斷裂跌下，也可以看到滿地都是花瓣。即使片中拍攝者叫停，他們依然笑容滿臉，佈滿笑聲，似乎不認為自己的行為有錯。

影片引起網民留言怒批遊客缺德：「很沒水準的行為，讓人傻眼還笑的那麽開心」、「啲人真係為咗影張相咩都做得出」、「真係好離譜！可憐的櫻花」、「好狠啊！棘手摧花！心不美怎麼拍照片都不會美」、「好糟，這是犯罪直擊，直接留下紀錄」。而搖櫻花事件更登上twitter激起日本網民關注，不少日本網民大表慎怒：「損壞公共財物不構成犯罪嗎？」、「日本的春天被外國人破壞了」、「那些無法這樣做的人必須返回自己的祖國」、「如果你想這樣做，就不要來日本」。

網上圖片

但其實搖櫻花樹除了破壞大自然，嚴重更有可能負上刑事責任！每年櫻花季都會吸引不少遊客會到訪日本賞櫻打卡。有部分人會踩住櫻花樹，或將花支或花朵拉下來拍照。不過，其實若摘花、折枝有機會會觸犯日本法例。大多櫻花樹都屬於私有或政府財產，因此被發現後有機會被以「器物損壞罪」控告，被追討30萬円（大約港幣1.7萬元）或處以 3 年以下有期徒刑。

不少搖櫻短片在日本Ｘ瘋傳，激起日本網民大怒。（Ｘ截圖)

《女子監獄》劇照

為了一時歡樂或一張自拍照而背上罪名，絕對是得不償失的愚蠢事。但除了破壞櫻花有機會觸犯日本法例之外，原來還有一些法律陷阱，遊日旅客需要注意！即睇日本旅行港人必知8大法律陷阱 影靚女會犯法?自駕遊GPS勿望逾2秒小心自己差點闖禍都不知道！