日圓大跌本地人大白菜貴到買唔起？內地人爆買2億日本樓激讚:好抵

日圓持續貶值，日前更是跌至 34 年來的低位，每百日圓兌港元更曾失守 5.1算。對於熱愛到日本旅行的港人來說，日圓匯率低當然是好消息，但對在日本生活的本地人來說就不太理想了。有日媒最近就報導指當地的菜價大幅上漲，白菜竟叫價約2000日圓一顆，令市民苦不堪言。相反不少中國人見日圓低水即投資日本房地產，有人爆買2億日圓樓激讚「好抵買」。



（ANN新聞截圖）

日本ANN日前報導指，有部分蔬菜價格大幅上漲。東京都內一間菜檔「八百新」出售的大白菜，一顆售價為648日圓（大約32.8港元）。社長雑喉谷勝蔵受訪時講到，最貴的時期大白菜售價甚至高達1,500至2,000日圓（大約76至101港元）。有每個月需用到大約100公斤大白菜的餐廳負責人就分享到，12月和1月的時候一顆大白菜的價格大約是300至350日圓（大約15至18港元）。但最近一次入貨時，8顆大白菜竟叫價為6,000日圓（大約304港元），即是每件售價750日圓（大約38港元），變相利潤大幅削減。

截至上月26日，1kg大白菜的批發價格高達349日圓，是往年平均價格的4倍。 雖然價格於4月初已回跌至122日圓（大約6港元），但這個價格也仍是均價的1.3倍。根據大白菜產商所講，今年度因為溫度較高，大白菜收穫時間比往常早了一個月，發貨也由3月中提前至1月初就結束，因此才出現供應短缺、價格飆升的情況。而蔬菜的異常價格亦在X上引起網民熱論，指連白菜這種常見的蔬菜也大幅加價，真的會令生活很困難，往後可能已經買不起了。

（FNN新聞截圖）

而另一邊廂，日圓貶值亦吸引不少來自中國內地的投資者，到日本各地買入房地產投資。日前日媒FNN就隨來自武漢的30多歲女性Saku到訪東京中野區一棟3月新落成的公寓參觀。公寓佔地面積約有1,500多呎，樓高3層共9個單位，位置離新宿車站僅2公里、交通便利，價值逾2億日圓（大約1,013萬港元）。Saku是一家IT企業的老闆，她指本來預算在1億到4億之間，但由於日圓貶值，2億日圓也感覺非常划算。而買入心儀的物業後，她打算將公寓放租或改建成民宿。

有經營專門為中國買家提供房地產交易的中介公司杉原尋海先生就講到，內地投資顧客數量一下子增多，一個月的銷售額已經能夠媲美去年一整年的銷售額。而他們公司的頂級銷售員上個月的工資甚至有約700萬日圓（大約35萬港元），是日本人平均年薪近兩倍！日媒更報道東京23區新建公寓的平均價格在2023年首次突破1億日圓，中國富裕層的爆買則成為了進一步推高價格的因素，令一般民眾變得更難以承擔，對生活造成影響。