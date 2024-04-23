港女搭巴士大嗌「有落」 鬧爆車長無停車仲咁做！大呼：好委屈

相信不少人搭巴士都有忘記撳鐘落車，最後要下一個站落車的經驗，通常大家會怪自己太大頭蝦。有港女近日在社交平台發文，分享自己日前搭巴士忘記撳鐘的經歷，文中更大罵車長明知她要落車也不肯開車門，更狠批當時車長一行為令她非常生氣並貼圖公審，結果惹來網民圍插。



日前有港女在Threads發貼文指，她昨晚（22日)搭巴士，原本需在大老山隧道轉車站轉車，可惜一時忘了撳鐘仔，她表示當時她已大叫「有落」，其他乘客也有幫手嗌，而她本人已站在落車門，惟巴士車長仍未有開門給她，結果她要坐到大埔才能落車，斥車長還故意撳廣播給她我聽「如要落車請提早撳鐘」。

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她表示落車時已晚上11時48分，仍在等車回家，而翌日早上９點便有堂，坦言「嘥晒我啲時間同金錢」，自言事件令她覺得好委屈，「遇過好多Ｘ街的人，咁ＸＸ街真係第一次見」，還貼上一張有巴士車牌號碼的相片。

事主因落唔到巴士自覺很委屈。（《我的上流世界》劇照）

網民看罷貼文後一致負評，「你唔撳鐘，佢唔開門，反而你委屈?」、「自己錯仲要唔認錯公主咁駁咀」、「自己有責任睇清楚」，而該帖文更被連登仔截圖放上討論區，狂嘲「港女當巴士係小巴」。及後事主再回應網民，強調之前也試過忘記撳鐘，但車長都有開門,而且到站後巴士停了也有講「唔好意思」、「司機有落唔該」，自言明白沒按落車鐘是自己問題，但指司機明知有人落車也不開門感覺委屈，而她只是分享感受沒想過這樣大迴響，最後揄喻網民「希望你哋以後落車都記得撳鐘」，而及後事主疑為平息事件也將Threads帳戶改為不公開。