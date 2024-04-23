網民驚見智能廚餘機手動回收「以為係將廚餘打粉」真正智能喺呢度

「走塑」昨日（22日)正式實行，而垃圾徵費亦會在今年8月開始，而廚餘機相信會將是不少家庭的救贖。而公共屋邨廚餘收集在2022年10月展開，全港至今約49個地點設有智能廚餘機，但最近就有網民留意到有姐姐回收廚餘機裏面的廚餘，驚訝智能廚餘機不會智能處理廚餘，引起網民熱議。



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近日有泰式按摩店專業在其社交平台發帖文，並表示「之前睇到報導見到部廚餘機，現在才知原來是這樣操作的。」並配上兩張清潔姐姐在取走廚餘去回收的圖片，姐姐需要人手把載有廚餘的垃圾膠袋取走回收，再換上新的垃圾膠袋，該帖文意外引起網民熱議，不少網民原來都誤以為智能廚餘機會自動把廚餘處理好，將廚餘放入廚餘機後，廚餘機便會自動將廚餘攪爛成糊狀或者粉狀，「我仲以為真係智能會將廚餘打粉嗰啲」、「其實係大型餿水桶一隻」、「只係個蓋是智能」、「以為會自動變肥料」。

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部分網民都笑稱智能廚餘機「欺騙大眾」，實際上亦需要人手處理廚餘，認為政府不應花多餘錢設置廚餘機，「最後可能都係車去堆填區」、「咁咪即係電動彈蓋垃圾桶，隔籬有個印仔比你吸」，但也有網民指其實大家誤會了該機用途，有自稱在其中一間收集廚餘的公司工作的網民表示，其實該些廚餘機內的垃圾桶都會集中送去小蠔灣廚餘廠。

其實該智能廚餘機並非像家用廚餘機般，可將廚房垃圾轉化為肥料，有關當局也從未表示有此功能。根據環保署的資料，智能廚餘機具備６大基本功能：

(1)支援環保署「綠綠賞」電子積分系統的平台連接、

(2)設有智能傳感器，可測量廚餘重量、容量水平，並發出警報系統

(3)密封設計，配備消毒裝置／氣味消除系統 ，可定時噴灑除臭劑減少氣味；

(4)設有害蟲控制系統，清除容器內害蟲孳生的環境；

(5)數據儲存系統，可記錄每次用戶投放的廚餘量、日期、用戶編號等資料 ；及

(6)實時通信系統，將容量、控制和警報信息傳輸給管理人員。

而有關承辦商每天會將收集到的廚餘運往中央處理設施，轉化為電力及堆肥。智能廚餘機上印有QR Code，市民可以登記成為「綠綠賞」會員，掃後廚餘機頂蓋便會自動打開，市民就可以一邊使用廚餘機，一邊儲積分換禮物。