城巴驚見「翻版四仔」港男列番號全網爆笑尋失主！女優竟大有來頭

乘搭交通工具要保管好個人財物，也千萬別遺下「這類私人物品」！近日，有網民乘坐巴士時，驚見有乘客在巴士下層座位遺下1隻色情光碟！港男為尋失主甚至為失主記下車牌，就連女優名和番號都不放過。不少網民都大笑：「呢個年代原來仲有人用碟睇」、「日文名都打得啱，真係有心人呀！」。



近日，有位港男在Facebook社團「香港失物報失及認領群組」發帖，他指在早上約7時半乘坐由金鍾站前往置富花園的城巴37X線時，在巴士下層最入的左後座位，驚見一隻「翻版四仔」色情光碟！眼見有乘客遺留「這類私人物品」，這位好心港男甚至盡人事，替失主記下巴士車牌「麻煩物主自己走去認領返，城巴車牌係TY5441」。

這位港男更是連色情光碟中，演出女優的中文名和日文名，就連光碟番號都清楚記低「番號REBD-661，Mao Horizo​​n Lover 渡邊真央 渡辺まお」相中可見，光碟封面是女優的全裸照，亦有膠封套包裝，故而被認出是「翻版鹹碟」。

不少網民都在帖子下留言，網民笑言：「呢個年代原來仲有人用碟睇」、「因為電腦mon太細」、「可能人哋係收藏家」、「download要等」、「有啲當年冇咁紅嘅的確只有碟先睇到」、「日文名都打得啱，真係有心人呀！」、「仲有得賣咩！？」、「咁重要嘅嘢都可以漏低」。

這位失物光碟中的女優，今年只有24歲，其真名是神野藍。她是一位日本作家及前AV女優。她在早稻田大學文學部就讀期間，首次亮相AV就成為熱門話題。而渡邊真央就是她擔當AV演員時期的藝名。她的AV作品都是2020年至2022年間出演，3年間共有超過70部作品！而拍攝首部作品的她，當時只有19歲！