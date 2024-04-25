日本禮儀師教倒清酒尖口別向下　極無禮貌！居酒屋斟酒4大潛規則

去日本旅行時不少港人都喜歡去居酒屋，體驗當地的飲酒文化。居酒屋有不少規矩和禮儀，有禮儀專家就講到，倒日本酒的時候使用尖壺嘴其實極不禮貌，那麼到底應該如何倒酒才正確呢？



（節目截圖）

日前有網民在X上談及倒日本酒的時候不應使用尖壺嘴的禮儀，引起熱論。據說這項禮儀曾被節目《日本人の3割しか知らないこと くりぃむしちゅーのハナタカ！ 優越感》介紹。當中一名禮儀專家教到，在給別人倒日本酒的時候將尖端部分向下的話其實時極不禮貌的行為。

原因是日文中「圓形的缺口」（「円の切れ目」）與「緣份的切口」（「縁の切れ目」）發音相同，若從尖的那一邊倒酒，就會有斷絕緣份、運氣流走的意味。因此倒酒時應將酒壺反轉，尖端向上給對方倒酒。

有陶藝師製作了有3個尖壺嘴的酒壺來反擊禮儀專家（圖自X）

有不少網民認為酒壺上尖尖的部份怎麼看都是「壺嘴」，禮儀上反而規定要用沒那麼方便的反方向實在很奇怪，指出其實很多酒席上的禮儀都十分多餘。甚至有陶藝師因此製作了有3個尖壺嘴的酒壺來反擊禮儀專家，吸引不少網民購買支持。

（《今夜はコの字で》劇照）

除此之外，其實到日本居酒屋時還有不少潛規則。除了倒清酒尖口別向下，還要注意(1)日本人不會為自己倒酒，而是觀察大家的杯子，互相幫忙倒酒。(2)倒酒時必須注意將酒瓶的牌子標籤向上，讓對方看到。(3)而有人給你倒酒時，手要放在杯底然後將杯稍微傾斜以示謝意。日本人酒席上有很多禮儀，雖然可能不是每一個人都對這些規則非常執著，甚至有些規則土生土長的日本人也未必熟悉，但不論如何記住這些禮儀就不怕會失禮了。