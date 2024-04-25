政府工｜選舉事務處請選舉助理　任何學位+零工作經驗月薪$29,220

政府工不時都會筍工，選舉事務處日前在公務員事務局網頁刊登招聘請選舉助理，入職條件是任何大學學位，零工作經驗月薪有$29,000，雖然只是短期約，但即使剛畢業的FG都合資格申請，不過5月2日已經是截止日期，大家有興趣就盡快入表或網上填表申請喇！



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【選舉事務處-選舉助理】

月薪 $29,220

截止日期: 02/05/2024 23:59:00

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入職條件:

(a) 持有本港大學學位，或具同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級（註1）或以上成績，或具同等學歷；

(c) 具備良好的中英文講寫能力；

(d) 具備良好的電腦軟件應用知識；以及

(e) 具良好的溝通及人際關係技巧。

職責:

(a) 協助籌備和進行有關選舉及選民登記的工作；

(b) 提供行政支援；

(c) 在有需要時進行戶外工作；及

(d) 執行其他被委派的職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期約3至6個月。續約與否須視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

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申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年5月2日或之前送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓8樓選舉事務處人事部，信封面須註明申請「選舉助理」。

(c)現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(d)網上遞交申請的人士，須在2024年5月9日或之前把所需的證明文件副本郵寄至聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。