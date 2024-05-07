東張西望何伯｜內地女上鏡換3對耳環？眼利網民估：全身行頭36萬

《東張西望》76歲何伯閃婚細30歲內地女的忘年戀報道全城剝花生，何伯更因而和五個仔女反目，兩公婆怒指細女在聯名戶口提走450萬。有眼利網民將影片截圖並上載至社交平台，福爾摩斯上身指何太上鏡總共換了三對耳環，而且單從出鏡的行頭估計起碼值36萬！



《東張西望》截圖

忘年戀76歲何伯及其小30歲的新婚太太，齊在《東張西望》指控五仔女奪財故事熱爆網絡，雙方在訪問中分享飲湯飲出愛情的經歷，而愛錫新婚妻子的何伯更準備超過20萬的結婚禮物，分別價值超過13萬鑽戒及超過10萬名貴腕錶。前文即睇👉👉👉東張西望何伯｜76歲戀細30歲內地女熱傳小紅書 網民指：偉大母親

FB群組大埔Tai Po截圖

有眼利網民更將影片截圖並分析何太的行頭，笑指「何太好貪靚，耳環都換咗三對」，又指兩日的訪問片段手袋也換了三個。該名網民指，從畫面所見「目測足金戒指 2錢至3錢重 時價$6000-$8800、而鑽石戒指超過13萬、名錶$103,200、鑽石耳環起碼3-5萬」，至於珍珠頸鏈 15m以上，「 色澤均勻，形狀圓潤有光澤，5萬起跳」、珍珠耳環連同頸鏈配埋一套 $3500-$5000、右手白金鈪目測8錢起跳 「$20,000走唔甩」，加埋足金手鈪+耳瑮環等「最低個數都36萬8200」，更指行頭估值仍未計入鏡的３個名牌手袋云云。

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帖文一出不夠半日已有近二千個like和400多個留言，有網友認為何太接受訪問應「除晒啲珠寶首飾先」、「真嘢（手袋）二手都40萬+」、「擺酒咁不停換裝」，不過也有網民認為何太身上的未必是真貨，「可能全部淘寶」，勸樓主「切勿跟車太貼」。