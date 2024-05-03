代客泊車黨？普通話男維園「指揮」拍車索$XX買水惹議:車場指揮家

借錢黨近月頻繁在港出現，在街上隨意「扮慘」博取同情心來騙取金錢，而近日就有港男中招，在得到一男子「代客泊車」後，竟被對方索取$30買水，港男隨即果斷拒絕，引起網民熱議。



instagram 截圖

近日有港男以「你哋又會點樣應付呢啲專才呢？」爲題在Instagram上傳一條影片，事主表示自己當天需要到維園比賽，到達維園「骨位」（電單車位）打算泊車時，突然有名男子出現，「好似代客泊車咁彈出來指揮我泊車」，當事主泊好車之後，該名男子「叉腰」並操普通話，向事主提出「給我30塊錢買冰水喝」，港男馬上拒絕並回答「不可以」。

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被事主一口拒絕後，該名「代客泊車」男也不放棄，轉而問事主「爲什麽（不給他）」，而事主也同樣問對方「爲什麽（我要給你）」，該男子之後才表示「我借完會還你的」，同樣亦慘被事主一口拒絕「你不會還我的」。然而，該男子依然不放棄，表示彼此加個聯繫方式，回去之後會還錢給事主，然而事主亦重複拒絕表示「不可以，你找別人吧」。

正當事主打算走時，該名男提出可以將自己的手機押給事主，請求事主將$30借給他，事主繼續果斷拒絕並建議對方「你去找警察，他可以幫你」，更在片尾詢問網友意見「你哋又會點樣應付呢？」

影片一出後便引起許多網民留言討論，影片至今已近10萬人觀看，評論一面倒都認爲事主做法正確，「直接同佢講，你走唔走，唔走我即刻報警」、「車場指揮家？」、「不要信這種大陸的套路」、「試過路過泳池，又係大陸人問點去羅湖，講完一輪又係想問你攞錢」、「好人做到底，直接打999幫他找警察」、「搭着佢膊頭，同佢一齊行去搵警察幫手：『阿sir ,佢頸渴啊，要$30買冰水，你幫幫佢』」、「叫佢去廁所出面有水機飲水」。如果你是事主又會如何處理呢？