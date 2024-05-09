17位移英港人罷工慘遭即炒　怒控英國職場歧視香港人：團結變團滅

到達一個新地方生活，工作無言是最重要的一環，但如果在當地簽上一個名後便被無故解僱，你又會怎樣處理呢？近日就有17名移英港人因聯署爭取改善工作環境，卻意外被管理層即時解僱，便在Youtube頻道接受訪問列出英國職場三宗罪，大呻雖無奈但難以改變。



安迪工房Youtube 截圖

Youtube頻道「安迪工房」日前上傳一條新影片，以「違規罷工17移英港人即時被炒魷」為題，該17名港人移英後，透過中介到當地一間工廠打工，即俗稱打「Agent工」，性質類似於香港的外判工、散工，有別於由廠方自行聘請的「長工」。「Agent工」在英國非常普遍，是不少港人移英後的主流工種，而他們在簽名聯署爭取改善工作環境後，卻換來即時被炒魷，而其他國籍的在聯署後卻相安無事，便控訴管理層涉嫌歧視港人。

被炒的17名港人指控英國職場生態差，認爲廠方管理層歧視港人，「通常都是香港人做需要快、工作量多的崗位」，而其他國籍則大多從事不需效率的崗位，該批港人便響應廠內一名長工代表，聯署為爭取改善工作環境，便在聯署中提及希望要求的待遇，例如：管理層需對員工有禮貌、調動崗位的次數不能太多等，而當天的實際申訴流程由長工「帶頭」，Agent工無從得知。

安迪工房Youtube 截圖

其中一位港人表示當時是有長工及agent工一起提出需求，甚至長工的比例比agent工爲多，而所有長工在事情發生過後，當晚依然可以相安無事繼續在工廠上班，但agent工「就全部被公司請走」，「我哋agent工好多最後都無更派，有部分就直接出P45(員工離職資料)，好似間接通知以後唔洗再返工」，其後更指控公司沒有付上與他們勞動時間吻合的工資，「假設我地返咗6小時，但最後實際出比我哋的工資只係2-3小時」，而其實港人是時薪工作，對公司直接咬定自己罷工有所保留，「他們已經直接認同我們罷工呢件事，但對在agent員工角度來看，我們只是時薪工」。

安迪工房Youtube 截圖

雖然他們在訪問中未有透露帶頭的長工代表是否同為港人，但在17人被炒後，該長工代表要求他們息事寧人，「有十幾個人打爛咗飯碗，冇飯開，咁點樣可以息事寧人啊」、「你打爛咗十幾個人飯碗，我自己覺得『對唔住兄弟』都有句啊，但（最後）都無啊。」雖然該幾位移英港人都認為英國職場對香港人不公平，但都希望可以轉為長工，無論福利、利益上都比agent工更勝一籌。

「安迪工房」在影片中亦有訪問一名英國律師，他指該涉事工廠按國籍來安排工作「其實算係歧視」，但指該批港人有搜證嘅責任，「你話人哋歧視，搜證嘅責任就會喺你度，最好有齊人證、物證」。該律師表示在英國罷工有既定程序，例如須經工會決定在罷工前向僱主提出通知期，而是次該批港人參與的罷工，並無符合這些程序，因此非「成功嘅罷工」，有可能被僱主認為是曠工，違反僱傭合約。

安迪工房Youtube 截圖

事件一出後引起大批網民在其下留言，大部分都認爲該17移民港人不應參與聯署，「都未企穩就學人爭取依樣果樣，小心團結變團滅」、「呢班人都幾搞笑喎，人叫你簽名你就簽，—啲都冇諗過後果，今次冇乜嘢損失算你哋好彩，仲喺度怨，你哋蠢就算喇，關香港人團唔團結乜嘢事呢？如果簽咗張賣身契，你哋走佬都唔掂呀」、「Agent工=臨時工= 散工，都未係長工，又未正式係佢嘅人已經咁多聲音，工廠當然一刀切唔留人，任何地方都一樣」、「發聲有好多方法，要搵個啱方法，並唔係咁魯莽去做呢啲事情之後話俾人利用」、「其實自己有簽名，應該要負返責任，在簽名前應該是否問清楚呢？說人哋擺你哋上枱，但係你哋亦冇諗過後果就參與」、「嘥鬼氣，成班人啲邏輯思維仲好似啱啱出嚟做嘢咁，本身就係part time你搞咁多做乜呀，擺明就畀人利用擺上枱」。