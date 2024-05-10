九龍城寨之圍城｜劉俊謙 VS Jeffrey魏浚笙　網民激辯2選一揀邊個

電影《九龍城寨之圍城》上映以來一直叫好叫座，票房更已衝破2,600萬，而在電影中飾演信一的劉俊謙更被大讚靚仔，話題熱度甚至比男主角林峯更強勁，在香港甚至內地都引起關注，更掀起一股熱潮，近日更有連登仔將劉俊謙與新一代男神Jeffrey魏浚笙二選一，你們又會選擇哪一位呢？



連登討論區 截圖

近日有網民在連登社交平台發帖文，並以「一句講晒，劉俊謙定魏浚笙？」爲題，要廣大網友將兩位男神二選一，如果網友給予正評是投給劉俊謙，而負評則是代表投給魏浚笙。該帖文惹起網民激烈辯論，而暫時已經有超過4000位網友給予正評，近1800位網友給予Jeffrey負評．

網民都在該貼文下面留言分析劉俊謙與 Jeffrey各自的優勢，「講樣一定Jeffrey精緻啲，觀感就唔知」、「劉俊謙有身形，識做戲，可塑性高，可以即刻埋位係部戲到擔到D角色；魏浚笙雖然有樣有身型，但性格戇X，需要磨練先成到大器」、「劉俊謙實在太靚仔又搞笑」、「jeffrey靚仔但唔襟睇，冇乜氣質大細路咁，劉俊謙有佬味可塑性高啲」、「樣魏浚笙係五官靚仔，不過劉俊謙係行走荷爾蒙」、「劉俊謙outlook同性格真係勁『bfable』」、「我會覺得劉俊謙會愈老愈型, Jeffrey老咗會好易走樣咁嘅感覺」。

《開罐》從學歷、身高、代表作、獎項等方面將二人進行比較，你們又會覺得誰略勝一籌呢？

第一局：顔值身高

現年35歲的劉俊謙，身高180cm，典型模特兒身材，被譽為新一代陽光男神，自小熱愛運動的他曾是小學游泳校隊成員，後來也因為表演關係學習拳擊、舞蹈、現代舞，俊朗的外表下更坐擁六塊腹肌！

而現年26歲的魏浚笙有荷蘭和印尼血統，身高177cm，外貌激似陳冠希的他在出演ViuTV電視節目《調教你男友》而爆紅，但後來被網友翻出在7年前未出道時的影片，一時陷入整容風波，而Jeffrey其後亦有在其社交平台以千字文解釋是因爲水腫及遺傳的緣故，。

雖然魏浚笙一時陷入整容風波，但五官更爲精緻，而劉俊謙的外貌身材從未受質疑，加上各花入各眼，因此第一局，打和！

+ 1

第二局：學歷

劉俊謙曾經因憑游泳特長考入賽馬會體藝中學，但JUPAS放榜後，劉俊謙成績並不理想，但又不想報讀副學士或高級文憑課程，便嘗試報讀香港演藝學院戲劇學院，最終成功考上並主修表演，於2012年在香港演藝學院戲劇學院畢業。

而魏浚笙畢業於油蔴地天主教小學及梁文燕紀念中學，及後入讀香港都會大學，主修工商管理，並於2021年順利畢業。其後卻因爲考車牌筆試「肥佬」慘被恥笑。

雖然兩大男神的DSE成績並不算亮眼，但劉俊謙其後進入入學難度較高的香港演藝學院戲劇學院，因此這局劉俊謙勝出。

《幻愛》劇照

第三局：演出經驗及代表作

劉俊謙自2015年開始參演多部舞台劇，並憑藉《天邊外》獲得第九屆香港小劇場獎最佳男主角，其後在其首部電影《幻愛》中擔任男主角，飾演一位思覺失調症患者。後來2021年劉俊謙在電影《梅艷芳》中飾演「張國榮」，亦是他參與的第一部電影，要還原真實人物讓他倍感壓力，而《梅艷芳》播出後大獲好評，成為他的代表作之一。

《九龍城寨之圍城》劇照

劉俊謙同時都努力打入台灣影視市場，都繼電影《小曉》和Netflix台劇《此時此刻》之後，劉俊謙另外一部電影《我在這裡等你》也將於本月上映，台灣女星小S（徐熙娣）都成為了他的粉絲，並曾在社交平台上表示劉俊謙圈粉。而他在最近熱爆全城的《九龍城寨之圍城》中飾演的信一，無論造型和演技都引起關注，更在正式開拍前只上了兩堂電單車課，卻要在城寨的狹窄走廊拍攝，但劉俊謙依然超水準完成。

《飯戲攻心2》劇照

魏浚笙於2020年參與ViuTV電視節目《調教你男友》因外貌出眾及專一形象而人氣急升，2022年便以獨立歌手身份勇闖樂壇，一年內自資 7 位數圓夢推出 3 首個人單曲《第一個迷》、《遺忘了初心的我們》及《失約巴黎》，每首都成為全城熱話。

除了歌手的身份之外，魏浚笙憑其俊俏的外貌及健康的形象成為廣告界的新寵兒，包括行李箱品牌Samsonite、寶礦力水特、譚仔三哥米線等知名品牌，在近年更積極參與電視劇及綜藝，以「傻更更」的形象收穫大批少女忠粉，包括ViuTV電視劇《I SWIM》、《IT狗》、《膠戰》等，更參與了電影《飯戲攻心2》，前途不可限量！

魏浚笙在出道後努力在唱歌、綜藝、電視劇、廣告等方面全能表現自己，劉俊謙則在屬於的領域大膽發掘不同角色，演技精湛日漸精湛，此局打和!

《九龍城寨之圍城》劇照

第四局：獎項

劉俊謙的首部電影《幻愛》總共獲得包括香港金像獎、金馬獎在內的7項提名，並贏得3項獎，電影票房超過1500萬港元，成為2020年全年最高香港票房的十大電影之一，雖然與金馬獎最佳新人獎擦身而過，但同年獲《第3屆最港電影大獎》的「最港男演員」，實力備受肯定。

魏浚笙則以歌手身份出道，2023年取得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」，在今年的ViuTV頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》更獲得4個獎項提名，包括憑《第一個迷》角逐「年度流行歌曲獎」、「評審團表揚獎流行歌曲」，又入圍「年度男歌手」、「年度新人男歌手」。

由於魏浚笙的個人提名或獎項較目前的劉俊謙為多，因此第四局魏浚笙勝。

《I SWIM》劇照

總括四局，二人各勝一局，兩局打和，所以賽果是打和Super (笑)！