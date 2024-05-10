東張西望何伯｜1.4萬人加入何伯關注組　食店推「飲湯唔使簽紙」

《東張西望》何伯最近熱爆全城，事件最新進展是房屋署已收集情報正跟進調查，了解是否有人違返公屋「富戶政策」。而網絡上繼續熱議這對是非男女，有網民近日更在FACEBOOK開設《何伯＆何伯老婆關注組》，數天已經引來逾萬名網民加入關注組，且有不少食店也抽水出PO宣傳「飲湯唔使簽紙」，更有疑似何伯朋友代爲發言，要求刪除關注組。



FACEBOOK《何伯＆何伯老婆關注組》截圖

《何伯＆何伯老婆關注組》1.4萬加入

近日有網友在FACEBOOK開設《何伯＆何伯老婆關注組》開立數天已經吸引1.4萬成員加入關注組，一眾網友繼續抽水，時而傳出何太已避返內地，另外也不難看到有不少店鋪趁著母親節將近，用湯水做宣傳籍而「抽水」何伯和何太。

東張西望何伯連環被抽水

酒樓茶皇殿在昨（9日）在其Facebook社交平台發表一則帖文，帖文籍著母親節將近，宣傳母親節的菜單，並表示「飲湯真係會飲出感情架」，更在帖文表示中搞笑表示「茶皇殿日日煲定足料靚湯等您，即時打嚟訂位飲湯喇...唔駛簽紙㗎」，希望大家可以籍著愛心湯水和媽媽增進感情。

茶皇殿FACEBOOK 截圖

而除茶皇殿之外，就連賣電器的三菱電機也在昨（9日）發表一則帖文，以雪櫃「抽水」何太煲靚湯，「有感情嘅愛心湯一定要保存好，太太煲幾多湯都擺得落」，更在配圖中表示「飲湯飲出感情來，靚湯一定要保存妥當」，而這帖文意外引起許多網民在留言討論，有網民留言「抽水」這雪櫃價格十分昂貴，「個煲湯都未煲到，已經煲咗30幾萬」、「幾錢個？三十幾萬？」。

三菱電機FACEBOOK 截圖

而最近有關於東張西望何伯的「抽水」帖文在網上出現的頻率越來越高，不少「抽水」帖文被轉載到討論區，更有人惡搞成語動畫廊插圖，「河伯娶妻」改為「何伯娶妻」。而一名自稱是在何伯的朋友在《何伯＆何伯老婆關注組》發帖文，要求群組管理員在48小時內刪除群組，更所有成員必須24小時內退出「何伯＆何伯老婆關注組」，否則何伯會採取法律行動，追究法律責任並警告「後果自負」。

而該帖文不僅沒有令網民及管理員害怕而刪除關注組，群組管理員更在下面留言「我等收你封律師信」，更吸引許多網民在其下留言取笑東張西望何伯，「得返4千幾蚊慳住洗好啲喎何伯」、「得四千蚊你打鬼到官司咩」、「支持你快啲告，繼續炒熱件事，比大家睇好戲」此帖文更在其後被截圖轉載至連登討論區，並登上熱門，不少網民都認爲東張西望何伯現在不夠錢打官司「何伯要唔要眾籌打官司」、「4200蚊請到邊個律師？」、「唔可以上網講，咁出街講得唔得？全香港人關心一單險被騙財案都唔得」，亦有部分網民認爲該匿名身份存疑，有機會是有人為博眼球，然後自編自導自演，「想吸引眼球，其實都幾明顯，何伯好明顯唔識呢d，個group 用匿名管理員會睇到真身，扮明自編自導自演」。