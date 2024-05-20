AV女優河北彩伽6.2來香港搞見面會！VIP$6,880 有「沉浸式」體驗

日本一線AV女優河北彩伽 (前名：河北彩花)定６月２日來香港搞見面會！消息一出令不少香港男生興奮，而主辦方日前公布見面會詳情，最貴門票達$6,880，除了可以跟河北彩伽握手之外，還可以共晉晚宴和多項福利！



業界一線女神河北彩伽在中港台向來有大批支持者，其作品更長期高踞各大AV排行榜TOP 10，是老司機最愛之一。河北彩伽將於6月2日下午4時30分舉行《河北彩伽Our Wedding 1st Fan Meeting In Hong Kong香港粉絲見面會》，活動以「Our Wedding」為主題，入場粉絲將「化身」成為河北彩伽的新郎哥，跟女神有各式貼身接觸。

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當日見面會會在逸東酒店舉行，而入場門票分為$6,880、$1,880及$880。最貴的$6,880所享的福利共有18項，可說是「沉浸式」體驗做河北的新郎哥，除了可以共晉晚餐，還有1:1合照和擊掌歡送等親密接觸！而門票即日起在uutix發售，會由系統分配座位，記者於11時05分登入,暫時運作順暢，而網上購票除門票還須付50元服務費。