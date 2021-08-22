河北彩花回來了！2021年6月，這個消息震驚了整個AV界，不少男生的心情，就好像知道PS5何時開賣一樣，個個磨拳擦掌等待她的新作。結果不止新作，連翻炒的舊作未公開映像，都一樣大賣，成為FANZA月銷NO.1，她的Twitter連頭像都未有，已經有近三萬followers。她的復出為何如此轟動？



今年只有21歲的河北彩花，曾經是AV迷心中揮之不去的遺憾，因為她作為片商S1的王牌，只出道了5個月、拍了6部影片就消聲匿跡，就如一顆一閃而過的流星，留下一堆目瞪口呆的觀眾各FANS。由於她出道前後幾乎沒有公開露面，加上沒有社交媒體，本身已經神秘的她，令人倍感懷念，更成為「最想復出的女優」調查的第二名。

河北彩花復出之後，開了一個TWITTER帳號，沒想到...（TWITTER@Saika_Kawakita）

她在2021年6月宣佈復出之後一反常態，開了個人Twitter帳戶，當時連個人頭像都未有，已經有近3萬人追蹤，十分誇張。當年引退的原因、三年間的經歷，都一一真相大白。她更在出復出作出剖白心情，指自己久未拍片，有點緊張，接下來會繼續努力。

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河北彩花的復出作，更創下當月的銷售紀錄，成為排行榜。更令人驚訝的是，片商將她過去作品中，未公開的映像剪輯成一個5個合集發售，結果這5部翻炒之作，全部打入當月排行榜TOP20，可見河北的號召力多麼驚人。

幾個月前有另一片商SOD透露，用一億簽下了一名大物女優，一時間網民議論紛紛。可是幾個月下來，一直只聞樓梯響。如今殺出河北彩花，觀眾開始認為SOD只是在搞噱頭，「今年不會有比河北復出更大的新聞了」，她在影迷中的地位，可見一斑。

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