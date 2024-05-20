窮遊文化蔓延日本！兼六園門口打卡當去咗？港女:只deserve去西九

內地人來港旅遊的消費模式改變，由以往購物式旅遊到近年大熱窮遊香港，以特種兵模式來港旅行，引來不少港人就此熱議。但其實窮遊模式全世界都通行，近年就有港女在社交平台狠批，曾見港人到日本金澤，為慳錢連當地最出名的名勝也不入，引來不少網民討諭。



IG@shingo6598

近日有港女在Threads上表示「頂唔順啲香港人」發文，指她早前跟男友去日本金澤旅行，來到金澤最出名的名勝和日本三大名園之一的兼六園時，有班香港遊客發現要付入場費時決定過門不入離開，她指當時她和男友「wtf你哋係咪on X」，她認為金澤幾乎最出名就是兼六園，屬國寶級景點，而且「真心靚」，但「連320yen入場費唔捨得比」，「research又唔做」，奇怪對方是否突然被外星人擄到金澤」，怒斥「你哋真係一世deserve嗰個西九文化公園」。

帖文一出即惹來網民熱議，更被轉載至其他FB專頁及連登討論區，有網民表示十分認同女網民所講，「兼六園淨係喺入面行個圈都值啦」、「去得玩就唔好咁on9 慳個少少入場費啦」、「320円，20蚊港紙都唔洗既入場費嗌貴」、「其實咁樣不如用google earth 去好過」，但也有網民認為對方踩還踩不應該拖西九落水，「乜西九好失禮你咩」、「人地（哋）唔入又關佢事」、「尊重其他人的意願也是有文化的表現」。

西九文化區網頁圖片

及後樓主在留言區回應，指他個人認為西九設計、管理和配套都差，「佢唯一值錢既係只有個維港景」，更指香港對文化、設計普遍要求低，「才會容許有西九呢啲勁多錢但又唔咸唔淡既地方」，直指這也側面解釋了為何香港人去到金澤會不入兼六園，「成件事係死循環」。大家又認同樓主的看法嗎?