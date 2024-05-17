東張西望何太抖音疑曝光！網名「千語BB」現真面目教如何拿捏男人

何伯何太在前晚東張西望迎來終極篇，但網上的輿論熱度從未退減，近日更有網民翻出疑似何太真身，曾在抖音上教廣大女性在愛情關係上如何拿捏男人，更被評為「溝仔界KOL」再度掀起討論熱潮，更登上連登討論區熱門。



抖音截圖

近日有網民翻出疑似何太的抖音帳號「千語BB生活錄語」，該帳戶上傳了76條影音作品，收穫大約1700個粉絲，在帳號簡介上更形容自己是「熱愛生活、熱愛學習，善良可親，有愛心聰明干練。」而上傳的影片主要圍繞女性提高自我價值和兩性關係，更大教廣大女性如何拿捏男人，以及分手復合的技巧，標題引人入勝，例如「極品男人的真正目的」、「怎樣才能吸引真正愛你的人」、「男人的幸福必須記住這八句話」、「真正愛你的人不會讓你什麼都沒有」、「輸在男人身上的女人都有這五個特徵」，雖然何太在影片中所表達的方式以及語調較為生硬，但內容題材仍吸引了不少網民留言及讚好。

在其中一條影片的標題雖然列明「錢這個東西，不能衡量愛情」，但在影片內容中卻表示在戀愛關係中應該向男人大膽提要求，「如果一個男人說他很喜歡你、很愛你，那你抓住這個機會，你大大方方跟他提要求」、「必要的時候要提錢，不能談錢的戀愛不要談」，更表示錢這個東西雖然不能衡量愛情，但是可以過濾「垃圾」、騙子、「畫餅男」。而網民在觀看影片後亦在留言區表示「何伯係戰利品」、「佢係用事實證明俾大家睇佢係真係做得到」，在面對網民質疑何太結婚一個月已經可以令何伯投資一百萬，何太亦大方留言回應網民「這是我同老公結婚前都已有創業計劃」。

抖音截圖

另外何太亦表示男人如果真正愛你，在自己經濟比較困難的時候，「不會向你『哭窮』」，影片留言中有網民直問「咁你仲會唔會養阿伯」，何太則親自回覆「會，他是好人」。除此之外，有網民在何太最新一條抖音影片留言「前夫出現了」，將Facebook「何伯＆何伯老婆關注組」的其中一條帖文截圖，帖文中有匿名網民自稱是何太的前夫，聲稱要向大家澄清沒有傷害過何太，表示何太現在18歲的兒子並不是自己親生的。而何太在抖音影片下正面回應此網民「你想多了」，「當時前夫他打我，我同仔去庇護中心住了三個月」，同時釐清網民疑問，堅稱兒子是前夫親生的，該網上的帖文存有虛假言論。

有YouTube頻道分析新何太與網紅千語BB的10個巧合，而該抖音帳號被網民發現後亦登上連登討論區，雖然何太有不斷在其抖音帳號留言回覆網民，並且有間接承認自己就是新何太，但因為抖音影片長開美顏，加上影片中的溫柔語調與東張西望有所差距，不少網民都透過東張西望出現過的首飾以及梳化場景來推斷是何太真身，「睇首飾同聽聲，應該99%係佢」、「條眉都一樣」，更表示東張西望可以借機拍續集。

雖然在網上批評何太的聲音較多，但在抖音上網民的反應兩極，有部份網民支持何太，更建議他趁有流量直播帶貨，「何太係咪為直播帶貨做準備啊」、「何太你快點開播賺錢養何生」、「何太，紅咗直播帶下貨幾好，好過做飲食」、「我相信你們真正相愛」、「原來何太不是大家眼中的北姑，何太是有文化有涵飬的人，難怪被香港師奶妒忌」、「我撐你，堅持下去何太」、「何太碗裏的湯好像很好喝的樣子」、「希望你同阿伯真心相愛，無論阿伯貧窮或富貴，我一直支持你的何太，一定要對阿伯不離不棄」。