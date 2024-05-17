小紅書驚見串燒小丑魚　笑稱「大人小孩都愛吃」網民轟：喪心病狂

一見到小丑魚，就會聯想起兒時的童年回憶《海底奇兵》中的主角──毛仔。近日，就有內地網民在社交平台分享串燒魚的相片，驚見串在竹籤上的卻是小丑魚和其他「朋友仔」！該位事主更大指「這是甚麼魚好漂亮」，令網民大叫崩潰：「好喪心病狂！」



近日，有內地網民在小紅書發帖，分享了兩張串燒的相片。圖中可見，被串在竹籤上的是3款色彩鮮艷的觀賞魚，最廣為人知的就是橙色小丑魚「毛仔」和他的朋友藍刀鲷「多莉」。而該位事主亦寫到「這是甚麼魚好漂亮」、「野生海鮮」、「一起去露營」，估計就是他在露營期間捕捉到這幾款珊瑚魚。

事主甚至標籤「大人小孩都愛吃」，但其實這幾款珊瑚魚都是觀賞魚並非供食用，因為它們色彩繽紛和性格溫和，所以在香港大多都是觀賞之用。

事主串燒食珊瑚魚做法，就引起大量網民熱烈討論，嚇驚網民大感不適：「像把寵物鸚鵡烤了的感覺……這種又小又漂亮的東西做成食物確實很不舒服」、「這張圖我真的看到一瞬間就開始出冷汗」、「好喪心病狂！」；更有網民聯想到《海底奇兵》的毛仔和多莉，斥事主的做法毀童年：「我真的…有種童年好朋友被串起來的不適感」、「這是尼莫（毛仔）！尼莫（毛仔）！」、「他把尼莫（毛仔）和他的朋友烤了」。

《海底奇兵》

應避免進食珊瑚魚

過往就有不少食物中毒的案件，人類食用的珊瑚魚體內帶有雪卡毒素引致中毒。食物安全中心表示，食用魚類跟大部分寵物式飼養的觀賞魚類，品種跟飼養方式都不同。即使部分魚類品種可觀賞及食用，都未必清楚知道如何分辨是否可供食用。

加上，魚本身毫無徵狀，因此不能從外觀、味道、肉質和氣味來分辨魚是否有毒。且雪卡毒素具有耐熱性，因此不能透過烹煮或加工過程消除毒素。

食物安全中心建議，觀賞魚大多都不適合進食。應減少進食珊瑚魚的次數和每次吃的分量及避免進食珊瑚魚的頭、內臟、皮和卵，通常毒素含量較高。如出現雪卡毒素食物中毒病徵，例如嘔吐、腹瀉、噁心及腹痛等腸胃不適、唇部及四肢麻痺、皮膚發癢、冷熱感覺顛倒、疲倦、肌肉及關節疼痛等神經系統不適，應立即求醫。