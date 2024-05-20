姜濤自貼haters黑圖震驚小紅書　內地網民誤會是黑客：內核真強大

MIRROR昨晚(20日)終於完成世巡最後一站澳門的演唱會，而姜濤更連續兩日在社交平台自貼網民惡搞黑圖，甚至連IＧProfile 相都改為惡搞圖！自貼黑圖事件傳至小紅書，不少網民起初以為姜濤IＧ被hack，後來才發現原來是本尊自黑，不禁讚歎「終於明白他為甚麼紅了」。



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姜濤連日出IＧ Story自貼網民的惡搞P圖放題，除了在相中寫「夠姜」兩字之外，還自己惡搞一返，將肥仔P圖改完再改為「我兒子」、「我女兒」，甚至連IＧ的Profile 相都轉為該張惡搞P圖，又在Thread上貼出澳洲終極黑圖，相中所見應是他跟大表波Stanley一起乘直升機時疑似暈浪而攝，有網民更一度以為姜濤的IＧ帳戶被黑客入侵，後來才得知是本尊自嘲惡搞，令網民和姜糖們爆笑:「終於找數了」，更認為對他連番貼圖終於放心，「可以唔使擔心佢」、「應對hater的最佳方法」，也激讚他「內心真的很強大」。

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姜濤自嘲惡搞事件更傳至小紅書，不少內地網民對於姜濤敢於自嘲均感震驚，「突然理解他為甚麼能在香港走紅」、「我差點以為又是哪個黑粉，沒想到最大的黑粉是姜自己」、「突然覺得有點萌」、「好搞笑，有點愛上了」、「兒子女兒笑死我了」、「我還真開始覺得大胖子有點可愛了」、「心態確實比較好，他要是能瘦下來我允許他紅過羅湖」、「這是真正能成功的人，内核非常强大且稳定」。