港女坐國泰慘遭行李扑頭　怒轟航班經理態度差：佢話冇嘢幫到你

去旅行最緊要開心，可惜意外就是意料之外！有港女在社交平台facebook發文指，日前遊日回港在航班上遇到連串不愉快事件。可惜日前有港女在回港的航班上遇到連串不愉快事件。她落機慘遭手提行李扑頭不適，向航班經理求助獲「我冇嘢可以幫到你」的回覆，最令她感到憤怒的是對方態度極為惡劣，直指「一個開開心心嘅旅行最後會俾個八婆（航班經理）一手摧毁」。



事主事後在社文平台發長文投訴。（facebook圖片）

網民陳小姐在facebook發文指，她與先生、孩子於星期一晚上乘搭國泰航空從東京返港。落機時，前排坐位一對情侶不慎把手提行李擲到她頭上，帶來強烈痛楚。由於當時不少乘客都正排隊落機，所以該對情侶簡單道歉後便匆忙離開。事主當時向職員透露不適，獲安排航班經理協助，結果後續的處理令她極為生氣。

據事主帖文指航班經理得悉事主受傷後，「完全冇慰問亦冇提供任何即時協助，連最基本冰袋都懶得俾（畀），只係重重複複問咗幾次我坐邊、整親我嘅乘客又坐邊」，結果該名航班經理表示乘客已經落機，無法再跟進：「我冇嘢可以幫到你」。最令事主不滿的是其態度惡劣，對答有如「審犯咁款」。

其後事主與該名航班經理爭論，指對方及後忽然轉用英語溝通，事主丈夫立即要求對方用廣東話溝通，但航班經理以「i don’t speak Cantonese」拒絕。及後有其他空姐上前來安慰及遞上冰袋，更獲地面工作人員通知，該對情侶早在機外等候，主動提出交換電話及賠償，事主敷冰後情況好轉，表示：「有少少腫，不過冇流血、冇擦傷」，所以沒有追究。

惟事主對航班經理態度深感不滿，故在社交平台facebook發文投訴國泰航空職員態度惡劣，引起網民關注。帖文昨晚（1月9日）發布後，至今已有超過1600多位網民關注，網民立場正反不一，部份留言指：「原來係咁受委屈加谷住道氣」、「聽到都覺得好慘」、「下次記得要錄音」、「下次搭私人飛機啦」，也網民指：「自己放左前面個客走，佢又唔call白車，咁請問有咩可以做」、「其實真係有咩可以幫到佢？」

《香港01》正向國泰航空查詢回應。