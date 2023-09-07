內地女搭國泰叫特飲遭拒　空姐搞錯寫字道歉照投訴！獲賠8500里數

自從多國恢復開關後，有不少人一有假期便會出國旅遊。日前，有位內地女就於社交平台上發文分享指，自己於香港乘搭國泰的商務艙前往迪拜時，於機上向一位「港籍空姐」要求要一款特飲，但對方竟向其表示「航班不提供」，但當其她詢問另一位印尼空姐時，對方卻隨即答應，讓內地女覺得香港空姐有心區別對待。後來雖然空姐有向她鄭重道歉，但內地女仍憤極投訴，事後得到對方賠償讓她直呼「好滿意」，並表示「不要以為我們好欺負」!



圖自小紅書

日前，有一名內地女於社交平台上以「投訴國泰航空的空服員，竟然賠8500分！」為題發文指，自己早前於香港乘搭國泰商務艙前往迪拜，起飛前有位香港空姐為乘客們逐個點菜，而她向其要求要了一杯「Cathy Delight」，但空姐聽此後卻即指「Cathy delight已經沒有了」，讓樓主感疑惑並反問到「你確定嗎？香港出發而且還是國泰招牌飲料呢」，而空姐當下已經開始「不耐煩」，並只回指「我去看看，不一定會有」。

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但後來，飛機起飛並開始發放餐點時，樓主發現自己所要的「Cathy Delight」，竟然被換成「Orange Juice」，樓主見此再沒追問並照樣用餐，惟後來一位身穿黑色制服的印尼空姐向她詢問「要不要再來一杯時」，她才嘗試再向她要求要一杯「Cathy Delight」，誰不知印尼空姐卻隨即表示「Of course, just a moment」，而當她向其反問指「剛剛哪個空服員說CD此航班不提供」，印尼空姐卻「眼睛睜得很大」驚訝地指航班是有該款飲料提供。

後來印尼空姐帶同香港空姐向她「賠禮道歉」，香港空姐為其提供一杯CD之外，還給了她一張親手寫的道歉紙條，以表歉意。但樓主卻仍然為此感到憤怒，而向國泰投訴該位空姐，並表示「害，不要以為我們好欺負」。相隔四個月後，樓主便收到國泰回覆，對方除了向她再次道歉外，還主動向其贈送8,500里數以作賠償，讓她直呼「算很誠意了」，對回覆感到滿意。

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貼文一出，隨即引起網民熱論，有網民對樓主行為表示支持，「有投訴才有進步」，「幹得漂亮，她就是以為你不懂、想調戲你」，認為對方明顯為歧視，必定要進行投訴反映。但有網民卻直指樓主「小事化大」，對方已向其道歉，但樓主仍然咄咄逼人，「針對」該位空姐，以投訴去「輕鬆賺取里數」，將來必定會有人「有樣學樣」以獲得賠償。

資料來源：小紅書