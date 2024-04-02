港女投訴HK Express有老有嫩被安排分開坐　反被網民鬧爆：老奉咁

不少港人都趁假期帶上一家大小出外旅遊。近日，一位港女在社交平台發帖，指日前帶同2位老人家和1位小朋友一同乘搭HK Express。到機場check in時，發現地勤職員安排他們在機上分開坐。港女不忿投訴，表示以往在機場櫃檯都可以安排座位，現在卻被要求加錢才可安排連座。不過，網民表示不同情事主之餘，更是反批她「老奉咁樣，樓主真係好嘢」。



「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組截圖

近日，一位港女在Facebook社團「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發帖，她指當天5人同行乘坐HK Express，從香港飛往日本的航空。她攜同2位近70歲的老人和1位5歲小朋友出發。為了5人可以在機上一起坐，她們就特意提早3小時到機場辦理登機手續「之前試過online check in 都無用，一定要排counter，counter 會幫忙安排坐位一齊坐」打算讓櫃檯的地勤職員安排5人在機上相鄰的位置。

FB截圖

港女稱過去可以安排現在要收錢

不過她則指在櫃檯check in時，職員未有將他們的機位安排在一起「問都無問我坐位，以為佢安排好，點知拎到飛原來坐曬機尾分到散曬」。圖中可見，5張機票的座位分別是41A、41C、40A、40B和39B。

於是她再向職員要求重新安排，「請counter 安排佢話宜家轉位要強制比錢，仲要係宜家比錢都要分散坐，我話我12月先去過都可以請counter 安排，宜家就唔得，counter話宜家係強制要比錢」港女則強調以往搭飛機的經驗，可以向職員要求安排座位，但當日則被職員表示需要加錢才可以安排。

《我可能不會愛你》截圖

港女：搭咗好多年hk express 都未試過咁

港女無奈表示：「搭咗好多年hk express 都未試過咁樣」以往她在櫃檯check in都可以安排到座位，「我係之前counter可以幫手安排，一直無試過分開坐，完全無意識到要買位」而這次帶同老人小孩的旅程更是提早到機場「我早左3個半鐘去到排隊check in，知道自己有老有嫩怕遲到又怕人地無機位」奈何都是不似預期「點知已經去到counter比錢都要分開坐感到有啲慌」經一事令她長一智「我回程會買位同下次轉其他航空」。

《愛回家》截圖

網民唔撐：點解唔俾錢選位？

不過，大批網民一面倒批評事主：「唔俾錢買位就有呢個風險」、「咁明知有老人家，點解唔俾錢選位」、「幾時開始飛機有關愛座？」、「錢解決到嘅問題就唔係問題，人地唔係老馮要俾你哋一家人一齊坐」、「人哋冇義務要安排你一齊坐喎，俾你一齊係人情，唔俾係道理」；甚至有網民表示座位已經安排得適當：「41A & 41C 問下隔離肯唔肯同你換，40A & 40B 老人坐一齊，39 B自己坐」、「問吓41B 方唔方便調位咪得囉」。