Saizeriya非賣意大利餐起家、谷底一招變業界巨頭　薩莉亞3大秘聞

相信大家都非常熟悉來自日本的連鎖餐廳薩莉亞Saizeriya。因為價錢實惠，多年來一直受到學生哥、打工仔的歡迎。但不知大家又對他們背後的成立故事有多少認識呢？原來薩莉亞一開始並不是意大利餐廳？



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日本連鎖餐廳「サイゼリヤ」薩莉亞（Saizeriya）在日本國內有逾千家分店，在國外亦有數百家分店。但它們並不是一開始就一帆風順，曾經每天只有不足10名客人，到底它們是如何達至現在的高度的呢？

【秘聞1】創辦人正垣泰彦由兼職做起

1967年薩莉亞的創辦人正垣泰彦還是一名大學生，空餘時間在新宿的一家飲食店兼職。進入大學第4年，為了專心寫畢業論文而考慮辭職的時候，兼職餐廳的主廚就向正垣講到認為他很適合經營飲食店，建議他創業。而若正垣獨立，他們也會辭職跟隨他。

雖然薩莉亞因為平民價格而大有人氣，創辦人正垣其實出自小康之家。聽到主廚的建議後決定自己創業，父親於是為他買下一家位於商店街邊緣的喫茶店。該喫茶店名稱就叫作「Saizeriya」，因為經營困難、快要倒閉，店舖的口碑也很差。沒有任何料理知識的正垣惟有買西式料理書惡補，又向喫茶店的原主廚請教做意大利粉的做法，但不久對方也辭職，正垣不得不親自下廚。

【秘聞2】開業後多災多難、舖面全燒毀

「Saizeriya」由喫茶店轉型為西餐廳重開後並不順利，而且店舖的位罝不佳，在蔬果店和海鮮店上層、地段較差，試過一天只有6名客人。即使正垣親自背著廣告牌到火車站拉客也沒有成效，他惟有剩下的大量食材，帶到大學研究所做成料理，以100日圓（大約港幣5元）的價格售賣。

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他又將營業時間延長至凌晨4點吸客，沒想到這竟令店舖成為風俗店員和黑社會人士的聚集地。開店9個月後更是因黑道之間發生爭鬥期間丟煤氣爐作攻擊，引燃點店內的窗簾，導致店面起火燒毀。

【秘聞3】谷底反彈成飲食業巨頭

受到打擊的正垣本想放棄經營，但他的母親鼓勵他，這反而是重新開始的好機會，於是正垣決定借錢於原址重開，並選擇轉為經營區內競爭對手較少的意大利餐廳，為此更到海外旅行做資料搜集。但重開後並沒有如預想中多客人，正垣意識到「Saizeriya」的料理可能不是特別好吃，價錢也不是特別便宜，於是決定減價吸客。

「Saizeriya」一開始減價3成，再變成減價5成，但效果並不顯著，於是他決定直接劈價7成！就這樣「Saizeriya」的客人開始急增，更經常因為食材不足而需要提早關店，有客人隔著鐵閘要求他們即時補貨重開。

「Saizeriya」人氣上升，1975年第二分店正式開張，店外更出現人龍，客人要等2小時才能入座，結果1年後開張第3分店。薩莉亞的店舖越開越多，開業18年後達成100間店舗，一步步成為了現在在日本國內外坐擁逾1千家店舖的巨頭。

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雖然位於千葉県市川市八幡的「Saizeriya」一號店於2000年已經結業，但當地人成立了一個保育協會，20多年來一直支付租金保護店舖，並將其作為「薩莉亞第一店紀念館」。店內的裝修保持開店時的樣子，並放有大量當年的照片及歷代餐牌，週末更開放讓公眾預約參觀。