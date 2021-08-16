今年是代表日本的精品及玩具品牌「Sanrio」成立60週年，它旗下有Hello Kitty、My Melody、布甸狗等超過400多個備受世界各地粉絲所喜愛的角色，但你又知不知道到底是誰創立了這個夢幻世界、「Sanrio」為什麼會誕生？日本電視台邀請到「Sanrio」的創辦人辻信太郎接受訪問，原來他今年已經93歲，拐杖掛著可愛的毛公仔，童心未泯。他在訪問中提到，打算成立品牌的時候只有33歲，到底為什麼年少氣盛的男人會想賣可愛小巧的精品？原來背後有個感人的原因！



適逢「Sanrio」成立60週年，日本新聞媒體「TBS NEWS」找到品牌創辦人兼董事長辻信太郎接受專訪。旗下的角色Hello Kitty、My Melody等都有著可愛又夢幻的世界觀，難以想像這居然是由一位93歲伯伯創造出來的！「Sanrio之父」辻信太郎本來是一位公務員，年輕時經歷過戰亂和逃亡，在33歲的時候突然轉行做設計和生產卡通精品，憑著創造可愛角色成功打入市場，現在更成為了國際化品牌。

他在訪問時透露創立「Sanrio」背後是希望實現一個願望，這個故事更與他的成長背景有關，不過，網民似乎放錯重點，將焦點放在辻信太郎年輕時的相片上，大讚「過分帥氣」、「又靚仔又有愛心，我不行了！」

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同場加映：日女偶像被布甸狗「拯救人生」 30歲仍沉醉Sanrio、喪買5千件精品

日本公司「Sanrio」自1960年成立以來創作了不少廣受男女老幼喜愛、紅遍世界的卡通角色，例如Hello Kitty、My Melody、玉桂狗（CINNAMOROLL）和布甸狗等，基本上每位女生，甚至男生小時候都曾經擁有Sanrio系列的文具或精品。不過喜歡Sanrio並非小孩子的專利，一位快將30歲的女偶像因為曾被布甸狗「拯救」人生，從此瘋狂愛上這角色，除了收集超過5000件精品及毛公仔外，更以此為畢業論文研究主題，過著非一般的粉紅宅女生活！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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