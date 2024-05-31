網紅Sunny Creamy剛復出又出事？被質疑拍Elsagate片捱轟：好恐怖

YouTube arhoTV的Sunny與女友Creamy年前因為推出NFT後引發「公關災難」，其後再被揭賣淘寶貨有呃錢之嫌，即使道歉及退款仍被網民狂罵，以致形象大跌。不過於早前，YouTube channel arhoTV神隱兩年後終於復出，更跟女友Creamy一同現身，大獲網民支持「東山再起」！不過，近日發佈的短片又再受到網民質疑，甚至大喊：「好恐怖」！



YouTube（arhoTV）

近日，YouTube channel arhoTV事隔年多神隱後，終於復出出片並以「改變自己」為題。Sunny與女友Creamy一起健身，操fit身型，打造健康正面形象。期後亦大獲網民好評，甚至有大量粉絲支持Sunny「東山再起」，不過二人上水僅十日，又再引起「Elsagate」風波。

YouTube channel arhoTV除了發佈一段健身改變自己的影片以外，都有不時更新Shorts短片，但內容就被網民質疑是翻拍「Elsagate」，批評他們的影片內容有多餘的動作，「掃胸」、「呻吟聲」、「食棒棒糖不停chok」等去引導出「意淫」，加上衣著和主題都是吸引小朋友，令網民大喊「好恐怖」！

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其中一段片中可見，Creamy身穿藍色的精靈服，隨機進食鏡頭外伸出的藍色食物。一塊薯片跌落時，手部刻意伸向胸部掃走薯片。而在餵食長型軟糖的時候，拉扯口中未斷的糖果而令Creamy發生呻吟聲。在Creamy食捧捧糖的時候，手部明顯不斷在口部伸出伸入，等等的動作都令網民感不適。更被批評是刻意拍出意淫的影片，質疑是翻拍「Elsagate」。不過該影片經已刪除。

除了疑似色情的內容，更有暴力的幽默短片。其中一段片中可見，Sunny伸大手掌放在桌上，Creamy手持鐡刀，跟隨音樂節拍揮插在Sunny的指間。片末Sunny亦舉起另一隻手，用白布包紮且有血跡。同樣是以幽默方式去拍攝暴力和危險行為。

YouTube（arhoTV）

影片有3至4萬觀看次數，引起一眾網民在各社交平台上批評：「見到佢哋有條片係玩刀插手指罅 challenge，呢樣嘢已經好多年前有講過教壞小朋友」、「睇完覺得似elsagate +想嘔」；不過，都有網民為Sunny和Creamy平反：「突然走去拍elsagate咁弔詭？真係未俾人X過咩？講真唔信有人會咁低能」、「唔知係咪我冇睇開啲A片/porn，我完全冇覺得係意淫緊。」

Elsagate（艾莎門）是指在YouTube上上傳的所謂對兒童友好的影片的爭議，大部分此類影片包含的主題並不適合兒童，比如呈現暴力、性愛、戀物癖和廁所幽默等內容，以及涉及危險或破壞的情況和活動。2016年YouTube曾爆出有人以深受兒童喜愛的卡通人物如「Peppa Pig」或「Elsa」作為主角，以卡通風格製作出含有暴力或令人不安的影片，引起大眾關注。