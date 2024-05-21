YouTuber Sunny復出 ! 揭曾暴瘦至50KG　女友Creamy陪伴操肌洗底

YouTube arhoTV的Sunny與女友Creamy早前因為推出NFT後引發「 公關災難」，其後再被揭賣淘寶貨有呃錢之嫌，就算最後道歉兼退款都仍被網民狂罵，以致形象大跌。Sunny哥哥與女友Creamy姐姐潛水後有傳兩人已分手，不過二人神隱一年多後，昨日（20日）arhoTV終於復出出片，更跟creamy一齊現身！



YouTub頻道「arhoTV」Sunny與Creamy在早前的「公關災難」後一直神隱，不過頻道一直沒有刪除。昨日（20日）arhoTV終於再出片，並以「改變自己」為題，提及自己在出事後曾暴瘦至 50KG，唔食嘢頭又唔剪超頹，半年後他下定決心改變自己做健身，舉啞鈴跑步一日食五餐增肥操肌，最後成功在5個月內，由 50KG增至70.4KG，由排骨仔變成大隻仔。

在片段中Sunny坦言曾想像動畫咁「轉身」、「一了百了」，但最後決定改變生活方式重新出發。在8分多鐘的影片，其女友Creamy姐姐也有出鏡，更跟Sunny一起努力做運動！最後Sunny表示，以前的他曾因別人的評價而消沉，但若非今次的事件也不會去改變，更加要多謝家人、朋友和支持他的人。最後表示知道自己仍不是好大隻，「但我唔會再瞓響度喇」。

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影片推出半日，已經有13萬次觀看次數，以及 1,200個留言，大部分網民都持正面態度，「就算要罰，都夠皮啦」、「唔介意你哋都東山再起，但係要真心對觀眾」，「加油我cry了」、「你要做你自己的巨大化 」、「好開心你地仲安好」。