Carousell驚現多間中學「放售」　中學生惡搞「賤賣」：贈送師生

網上拍賣平台旋轉拍賣（Carousell）一向受港人歡迎，不時都會有港人在拍賣平台遇到趣事。近日，Carousell忽然湧出大量「賣家」，「高價出售」各區多間中學，甚至贈送師生及SSR（遊戲中一種稀有度分類，屬特級超稀有）的校長，一系列惡搞惹網民大笑！



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近日，有網民在Carousell平台發現有賣家以天價「賣」學校，引起最新熱潮「賣掉自己的學校」。被出售的中學遍佈十八區，有賣家以8千6百億港元出售九龍區中華基督教會基道中學，更標榜「校舍十分乾淨」、「幾乎全新」。除此更送全校師生「下單贈送兇猛訓導，馴服訓導之後解鎖300名老師再贈送兩隻咆哮獸」；而「何文田青年監獄中學」則叫價1百億元，賣家表示「歡迎購買此青年監獄，建議用途為折磨香港青年」，影射出香港學生的辛酸。

有些學校則遭到賣家「賤賣」，有賣家出售2蚊的禮賢會彭學高紀念中學，指「只要有心，每間房都係睡房」透露出一絲絲學生上學的疲累；另外，新生命呂郭碧鳳中學只售$9.9，不過就有「濕度1000%的空間」和「停屍間冷氣」。有些賣家更是認真「sell盤」，詳細介紹學校設施、面積、過數方式等。有網民好奇「點樣交收」就主動聯繫賣家示意「有興趣」，經聯絡賣家之後受約於學校「小食部等」。

相信都是中學生之間的玩笑，乘機發洩對學校的設備、學生會、師生等的不滿。一股熱潮引起不少網民熱烈討論，笑言：「元朗信義多贈品幾好」、「拆件送貨上門？」、「條友應該幾憎返學」、「樓齡差唔多有三十年」、「SF到付麻煩晒」。