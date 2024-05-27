多啦A夢10個你不知的小秘密　點解身體變咗藍色？原來曾經有耳仔

繼早前的多啦 A 夢無人機匯演後，為紀念多啦 A 夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90週年，睽違12年的《多啦A夢》展覽今年７月再次在港舉行。其實以前叫叮噹的多啦A夢伴著香港人成長，可以說是香港人的集體回憶。但實際上你對多啦A夢認識又有幾深？



多啦A夢陪伴著大家成長，但多啦A夢不會老。（電影《Stand by me》影片擷圖）

多啦A夢的基本資料

名字：多啦A夢（日語：ドラえもん；英語：Doraemon）

型號：MS-903

出生日期：2112年9月3日

身高：129.3厘米

體重：129.3公斤

功率：129.3馬力

三圍：129.3，129.3，129.3

彈跳力（遇到老鼠時）：129.3厘米

速度（遇到老鼠時）：129.3公里/小時

參考資料：http://dora-world.com

留意一下，有關多啦Ａ夢各項資料的數字，全都與其生日日期的１２，９，３有關！

多啦A夢功能強大，不過最怕是老鼠。（網上圖片）

1. 多啦A夢的作者是誰？

一開始，多啦A夢是以藤子不二雄這筆名發表，但其實藤子不二雄是藤本弘和安孫子素雄共用的筆名，是二人共同創作作品。到了1987年二人決定拆夥，由藤本弘繼續創作，以藤子‧F‧不二雄筆名將多啦A夢發揚下去。

藤子‧F‧不二雄雖然已離我們遠去，但多啦A夢仍繼續陪著大家。（Doraemon Channel）

2. 多啦A夢在何時開始連載首播？

日本的多啦A夢漫畫在1970年於小學館的兒童學習雜誌開始連載，而香港則在1976年於《兒童樂園》雜誌裡連載。至於動畫版，日本在1973年首播，而香港就在1982年首播。

叮噹(多啦A夢)在1976年於香港雜誌《兒童樂園》裡連載

2112年，多啦A夢就是在這裡誕生。（Doraemon Channel）

3. 為什麼多啦A夢會到大雄家中？

這是因為大雄的玄孫世修，家裡實在太過貧窮（壓歲錢只有50日元），這歸咎於高祖父大雄事業失敗，債務高足所致。所以世修派多啦A夢回到二十世紀，幫助高祖父野比大雄改變命運。

多啦A夢受世修的委託，來到二十世紀協助大雄改變命運。（網上圖片）

4. 多啦A夢原本有耳朵而且是黃色？

多啦A夢在生產出廠時是黃色而且有耳朵，但有一次他在睡夢中被老鼠咬爛了耳朵，他很傷心難過，結果哭了三天，把外層的黃色塗漆都哭掉，露出原來的藍底色。

可憐的多啦A夢耳朵被咬爛，更因痛哭把表面的塗漆甩掉成了藍色。（Doraemon Channel）

5. 在漫畫版中，最常被多啦A夢拿出來使用的道具有哪些？

根據1996年出版的單行本數據，多啦A夢最常使用的道具，排名前四位分別是：

一. 竹蜻蜓（263次）

二. 時光機（122）

三. 隨意門（89）

四. 縮小燈：30

人人都識的竹蜻蜓與時光機。（網上圖片）

隨意門和縮小燈，大雄許多時都會用到。（網上圖片）

6. 多啦A夢有結局嗎？

官方的漫畫一直未完，所以網上流傳的沒有一個是個真正結局。不過，由於早期多啦A夢漫畫於雜誌連載時，因為連載要完結，所以曾經三次提到多啦A夢要離開。但隨著連載重新開始，多啦A夢又再由未來回到大雄身邊。

多啦A夢沒有結局，別輕信網上的改圖。（電影《Stand by Me》宣傳廣告）

7. 誰唱過多啦A夢的港版主題曲？

最初的港版主題曲由小太陽兒童合唱團演出，其後的版本有陳松伶、龔珮嫻、陳慧琳、廖碧兒和謝安琪都唱過。

8. 多啦A夢由誰配音？

香港版的多啦A夢由林保全（保全叔）（1982-2015）聲演，其中亦有郭立文（1991-1992年）配過音。保全叔過世後，現由女配音員黃昕瑜聲演。在日本，多啦A夢一直以來都是由女配音員（大山羨代、水田山葵）聲演。

在日本許多女聲優會聲演男角，水田山葵就是聲演多啦A夢。（網上圖片）

9. 為何叮噹要變多啦A夢？

一般認為，這是與原作者藤子·F·不二雄有關。據說藤本弘生前說過想不同地方的人，都以日本音譯「Doraemon」來稱呼這隻機械貓。藤本弘於1996年逝世，同年年尾，香港的漫畫發行商便開始把叮噹改名為多啦A夢。雖然讀音接近了，但香港和澳門的寫法是「多啦A夢」，而中國大陸和台灣則用「哆啦A夢」。

由叮噹變多啦A夢，90後可能已唔多知有這事發生。（網上圖片）

10. 網絡作家連載叮噹 大雄死了？

網絡作家藍橘子，2016年12月在facebook上載一篇「我是技安，今天我出席了大雄的葬禮」，由於內容奇幻，突破故事框架，文章旋即在網上瘋傳，當時短短一晚在facebook便獲15萬個讚好，為這個港產叮噹故事揭開序幕，最終在網上連載4篇故事完結，在網上引起極大迴響。

另外，亦有網民封《十八歲的野比大雄》是顛覆原作叮噹的始祖，由另一網絡作家張晨創作，描繪大雄一事無成，失去靜兒，洐生出種種泯滅人性的黑暗面。大雄先親手殺死叮噹，再利用百寶袋向身邊人及整個社會，作出報復，同樣極受歡迎。