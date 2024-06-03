港女鬧爆觀塘食店3招劏客 一壺雪梨水要$150：香港人也騙香港人

香港服務業質素參差，不少港人或遊客均遇過被食肆劏客的經驗。近日就有一名港女網紅在社交平台指日前到一間觀塘食肆用膳，期間不斷被遊說叫其他貴價菜式，最後埋單部份餸菜更比餐牌上價錢貴一倍，令她怒轟「香港人也被香港人騙」。



小紅書@AMY的日常

網名「AMY的日常」日前在小紅書以「當HＫ香港人也被香港人騙」為題上載短片，分享她被劏的經歴。她指日前跟朋友一行四人到觀塘一間工廈食肆用膳，指是朋友介紹好味才前往，未知是否店家覺得他們穿西裝又正經OL打扮，店員對他們熱情招待。

他們本來只叫了椒鹽鮮魷、通菜、芝麻雞等餸菜，當時PO主指已望過餐單價錢約百多元可接受，但當他們叫完餐後，店員即不停推銷其他菜式，單是推銷馬友「起碼（推銷）五次以上」，最後他們敵不過店員遊說下點了馬友、炒螺以及一壼店方聲稱是自家製的雪梨水。「本來打算叫一杯，阿姐話叫一jer（楂），諗住都唔係好貴，最多咪幾十蚊」，期間也沒有再留意收據的價錢。

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他們直至埋單時，總計為$1,243令他們「徹底驚訝」，「有乜可能好似茶壺咁既雪梨水要$150？」指是當時店員不停推銷才點其他菜式，「如果一早知咁貴唔會點」，更坦言從未試過自家製的雪梨水會這樣貴，「平時見頂盡也是一百蚊」。另外由店員極力推銷「好似燶咗」的馬友索價$250，而另一碟又是店員大力推介的花螺要$200，但PO主指明明在菜單上看白灼花螺只是$100，於是質問職員為何收他們多100蚊，「對方竟回答因為你呢個係大花螺，MENU無㗎，MENU上係細花螺」，PO主怒轟「咁你呢啲咪就係呃囉」。

最後PO主表示她跟朋友望住張菜單十分鐘，決定跟店員爭論，結果店員只減了雪梨水$30，最後埋單也要千多元。PO主指她明白人均300多元不是貴，但強調很多性價比低的餸菜並非他們原想點，而樓主也自責沒有看清楚價錢便點餐。嘆每個人最後食了成肚氣，唯有「俾錢買個教訓」。

不少網民對PO主的經歷大表同情，「所以好多港人北上消費囉」、「最討厭這種，錢花了一肚子火氣」、「成千蚊真係好貴呢D黑店做唔長」、「本地人都骗，外地人更加」，但也有網民認為部份菜式明碼實價不存在劏客，「佢標價的確唔平，但唔存在呃既成份」、「自己身為消費者更有責任去避免」、「花螺嗰度我唔覺得貴呀，其實我覺得係平」，大家又對PO主的遭遇有何睇法呢?