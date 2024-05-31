小紅書熱傳「拉屎SPA」配合艾灸可瞓住排4斤屎！醫生：可引致死亡

通關之後，不少港人都轉戰深圳享受美容按摩服務，除了普遍的身體Spa及頭療spa之外，近年深圳也有所謂「便便Spa」，聲稱可以幫助解決便秘問題，更在小紅書被廣泛宣傳，意外引起不少內地網民關注。



小紅書截圖

內地近年來新增了不少腸道護理的Spa，在小红書大肆宣傳，聲稱在測試完客人的身體體質之後，會通過機器將符合人體要求的水注入大腸，增加大腸的蠕動，並將人體內殘留的污物排出體外，再加入艾灸、益生菌來配合療程，以幫助顧客解決便秘問題，並促進腸道健康，更指同時可以去濕排寒，有商家甚至標明「洗腸比洗臉更重要」、「躺着把一星期的量都拉出來」。

根據小紅書的短片，工作人員先幫客人按摩肚，指可以幫助顧客放鬆以及腸道蠕動，「通知粑粑準備搬家」，然後顧客躺在機器上準備半小時的療程，機器上有平板播放關於這個療程的相關科普影片，也可以觀看實時腸道情況，「拉儀式感超強的屎」，完成療程完成後，會奉上藏式茶點給客人作補充。

小紅書截圖

該小红書貼文引來兩地網民留言關注，有部份網民表示做完之後皮膚有改善，「說拉屎很難聽，香港叫灌腸」，有網民指大學時曾被媽媽拉去試做一次，「喝了一杯像奇異籽顆粒的滑溜溜的水，然後插屁屁，開拉，要你自己努力，換了個地方生小孩的感覺」，不過亦有不少網民擔心私隱問題，「躺著根本沒有想要拉屎的慾望啊，更何況旁邊還站個陌生人對我笑」、「如果旁邊有人看着的話，到死都拉不出来」。亦有少部分網民擔心「拉屎SPA」所帶來的風險，「是灌腸的一種，不健康」、「大可不必啊」、「不太好吧，影響腸道正常蠕動」。

家庭醫生莫昆洋跟《開罐Opener》表示，灌腸在內地已好有一段時間，以前主要針對便秘才使用，但現在會有人以減體重、清腸胃、排毒等目的作宣傳，過程主要是把軟管經過肛門插入體內後注入暖水，受者會平睡在床上，雙腳張開，上半身輕微調高，等水慢慢流入流出，「有點像洗豬大腸一樣」，但風險很多，例如注入的水温度不適合，會引致腸道灼傷或出現低溫症，注入的水本身亦會對身體做成風險，如電解質混亂，可以誘發心臟病，痙攣，甚至死亡。如果水中添加了其他幫助排便的成份，如瀉藥，礦物油，等物質對身體有一定的風險，有機會引致結腸炎，加上注入水的方法是要把軟管插入肛門，有機會刺穿腸牆，引致急性腹膜炎。