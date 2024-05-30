內地女狠批灣仔米芝蓮一星燒鵝店　3大缺點差過東莞:難吃到有排名

香港是美食天堂，皮脆肉嫩的燒鵝也是人氣名菜。不過近日就有內地女在抖音拍片，狠批香港某家位於灣仔的米芝蓮一星的燒鵝店，直指「食到想嘔」！有香港網民把相關內容轉發到facebook「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」，引起香港網民熱烈討論。



這家位於灣仔的米芝蓮一星燒鵝店長期都大排長龍。（抖音截圖）

這位女網民住在廣州，經常會在小紅書、抖音上分享飲食影片，這次來港特意試試「一家傳說中全香港最好吃的燒鵝」，她指這間位於灣仔的燒鵝店已經連續九年獲得米芝蓮一星。她當日中午12點半左右到達食店，門外已經擠滿了等候的食客，最後花了1個多小時才能進去，還跟職員說「我來香港第一間就選擇你們家」。

有內地網民來港食米芝蓮一星燒鵝店，結果非常失望，更列舉3大難食原因！（抖音截圖）

她花$356點了一份燒鵝下庄、兩碗齋瀨粉、一杯凍駌鴦和一杯凍檸茶，不一會兒職員就把食物送到。她拿起比她的拳頭還要大的燒鵝脾，一邊吃一邊說出評價，直指燒鵝脾「皮下脂肪油比較多，一口下去嘴上掛滿了鵝油，微甜的鵝肉蘸上咸味的醬汁，是那種比較油潤的感覺，鵝肉的香味卻少了一點。」

「第一次在燒鵝肉上嘗到騷味。」再多吃幾口，她就說「騷味太大」、「我覺得我吃不完」，然後試著蘸酸梅醬，極速把燒鵝吃完，直指該燒鵝脾是「我吃過那麼多燒鵝之中、難吃到有排名的」。她表示鵝肉蠻嫩滑，但鵝皮一點也不酥脆，而且燒鵝整體的味道是偏淡的，「只能靠醬汁上點分」，更直指過去在東莞中山吃過任何一家燒鵝，都比這家好吃，「這是我人生中第一次在鵝肉裏嘗到騷味。」

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有網民把她的影片轉發到facebook「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」，結果遭到不少網民批評，質疑她做假刷流量，並直斥她「唔識食」，「鵝本身就騷，咪為踩而踩，鵝唔騷等如臭頭腐唔臭不如食豆卜。」、「食得咁滋味仲打埋包，嫌有騷味」、「要無騷味，就唔好食鵝，等於食大腸，一定要有屎！」不過也有幾位網民不約而同地指，鵝有騷味跟烹煮、解凍有關，「香港啲鵝，係會有騷味。我懷疑係運輸過程，太長/冇冷凍好嘅原因」、「望見個鵝髀樣已經覺得唔夠火喉，食到騷味因為唔夠熟入骨。」、「有騷味即係急凍鵝，解凍沒解凍到位，血水仲留係肉裡邊，這種原因佔90%」不過有位網民就公道地指出：「味道嘅嘢真係好主觀！」大家又有沒有試過這家燒鵝店呢？留言分享你的意見。