公務員加薪｜高中低層劃一加3%　2024年薪酬調查邊行加人工最多？

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（ 4日）表示，特首和行政會議已經通過建議，高中低層公務員劃一加薪3%，惹來不少網民熱議。其實有機構早前也做過2024年各行各業的薪酬調查，今次公務員加薪幅度低過不少工種，那究竟哪個工種加薪幅度最理想?



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公務員事務局早前已向行政長官會同行政會議提出公務員調整薪酬建議，行政會議今日通過建議，並將向職方提出本年度調薪方案，之後提交行會拍板，爭取立法會休會前提交及審議。

今次劃一高中低層公務員加薪3%，明顯較公務員調薪淨指標（高層4.01%、中層4.32%和低層5.47%）為低，而是次薪酬調整生效日期將追溯至4月1日。其實Jobsdb五月時也公布了《2024年薪酬調查報告》，本港打工仔今年平均加薪3.2%，換言之今年的公務員加薪平均比其他行業的薪酬調整還要低0.2%。

公務員事務局局長楊何蓓茵6月4日公布，行政會議通過高中低級公務員劃一加薪3%的建議。（歐嘉樂攝）

Jobsdb於今年2至3月期間訪問31個行業共3,391名受訪者，以了解本港僱員薪酬待遇最新趨勢。結果顯示，今年近六成受訪全職僱員獲加薪，平均加幅3.2%，按年減少0.9個百分點，但跑贏最新3月通脹2%。以下是人工加幅最高的工種TOP 10:

👇👇👇2024年人工加幅最高的工種TOP 10👇👇👇

第10位 數碼市場推廣／電子商務 加幅3.7%

第9位 物業/地產 加幅3.8%

第8位 公共關係/企業事務 加幅 4%

第7位 資訊科技 加幅4.2%

第6位 酒店/旅遊 加幅4.2%

第5位 綜合管理 加幅4.2%

第4位 保險 加幅4.6%

第3位 工程 加幅4.9%

第2位 法律 加幅5%

第1位 數據分析 加幅7.2%

綜合資料，最高加薪幅度的行業TOP 3是「數據分析及研究」，平均加薪高達7.2%，第2位則是「法律及合規」（+5%）、第3位「工程」（+4.9%）、保險（+4.6%）。至於加薪較少的工種包括「零售銷售」及「設計」，加幅只介乎0.6%至0.7%，而「製造業」的打工仔則最慘，不單無加薪仲要減薪0.2%。各位打工仔又是否滿意自己今年人工的加幅呢?