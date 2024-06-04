禮品店請兼職學生設計IG圖　出價$XX一幅！網民圍插：你不如去乞

自從疫情過後，不少公司都容許員工在家工作，市面上也多了可以在家工作的兼職，近日就有禮品店在社交平台聘請學生設計Instagram帖文，更聲稱可以在交通期間、放學空閒時間自由上班，卻意外引來不少網民留言炮轟店主出價超低，大罵店主「乞食」。



Threads截圖

近日有一間自稱是香港首間伴手禮專門店的網店剛剛營運，並在社交平台threads發帖文，表示「我整圖真係唔靚，希望徵到識整IG嘅朋友仔」，工作內容只需三日出一個Instagram貼文，主題為粉白色，開價$60一個貼文，「可以搭車、放學嗰陣整，完全WFH」，有不少學生表示有興趣留言應聘，該店主也在兩天之內找到合適的人選「我$40 ，有意請密我」、「有興趣」、「$60太貴了，我平時收$30 ，可唔可以優先考慮我？」

Instagram 截圖

但同時該貼文亦引來不少網民炮轟店主出價超低，認為開價並不合理，「真係唔好咁啦， design都係專業嚟㗎，要讀degree 㗎，$60個post真係乞食咁，俾返少少尊重人吧，正常$600個post已經好抵線，冇budget就用Canva整啦」、「冇錢，冇能力，就唔好開舖學人賺錢，正正經經打份牛工咪算囉」、「出得$60 ……不如你自己Canva算」、「以為你呢個Offer已經夠晒黐線，點知真係有一堆人肯頂爛市，每三日先比$60你，即係每個月Maximum得$600 ，大佬你哋求其去翻份part-time一日都$600啦」、「其實冇錢咪唔好請人囉，唔好咁丟架。」更有網民留言提醒店主公價，「俾個公價你， $600-$800/ post連字，$1000以上基本上任改」。

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面對海量網民留言炮轟店主，店主也有在留言直接回應網民，表示自己聘請的不是畢業大學生，而是在讀的中學生或大學生，「其實$60佢都係用Canva我OK，而且我請嘅唔係U grad，係學生你搞清楚先」，更表示自己其實並不高要求，「普通靚靚哋，有排版就得」，其後店主也在threads開貼文，表示聘請的那位學生有證明自己值得更高價錢，「佢好優秀，放學靠自己賺少少零用錢，佢比啲又話人工低又話辛苦，唔返工、靠父母養嘅人好好多」、「我請返嚟嗰個小幫手就唔係$60 ，佢俾嘅證明佢值得更高嘅價，自然可以令我俾個高啲嘅價錢佢。」

對於店主順利聘請到適合人選，有網民則認為應該先提高自己在市場上的價值，自然就會收到好的價錢，「你收幾錢同人哋開價係冇關係，重點係有人接咗做，接嗰個人係有考慮過自己成本、時間、機會成本都足以justify到先做，當個個都用$60做，你想收$600 ，係你要話俾人知點解你值得$600 ，成日鬧人頂爛市係冇用㗎，係你個市場價值唔夠呀，你夠勁就收到好價錢」。而該貼文亦被店主轉載到自己的社交平台並表示贊同，「就係想講，你自己覺得值，你咪Prove俾人睇，人哋覺得你值嘅，自然肯比」。