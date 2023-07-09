打工仔跳草裙舞辭職搏加人工 老細答應仲咁做！專家教加人工絕技

作為打工仔，人人都想人工高福利好，找到一份筍工。近日，就有位網民分享他的同事打算向老闆暗示想辭職，希望老闆主動提出加人工挽留他。誰不知，這位同事打錯算盤，老闆不但接受他辭職的申請，更貼心到幫他做埋呢樣嘢！



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近日，就有位網民在香港討論區發文「加唔到人工仲要連份工都冇埋」為題，分享他的同事經常嫌棄自己的職位薪酬低，公司又沒有加薪，於是就打算和上司申請辭職，望他會為了挽留自己而加薪。事主表示「佢仲好得戚話呢招一定行得通」怎知道事後，老闆不但沒有挽留他，「仲同佢講你好似仲有好多大假淨，你可以扣假早啲走喎」

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期後，老闆更招開緊急會議，「同我哋講返呢件事，話佢最快7月中就last day啦，大家有野要交接就快啲傾掂數」這位同事猜想不到老闆不但沒有挽留他，甚至替他算清剩餘的假期，讓他可以更早離開公司。事主更指：「同事其實唔係真心想唔做，但係估唔到阿頭咁順攤仲要叫佢扣大假快啲走⋯」

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《開罐Opener》就向「辣媽CEO」之稱的資深獵頭人張慧敏（Son姐）請教了，職場上向老闆表示想加薪的實用技巧。就事主的經歷，Son姐指「當事人係幾咁無知，只站在自己的角度岀發。他有勇氣直接向老闆申請辭職，即他都認為公司需要自己、認為自己很重要，但老闆的答案就是告訴他『不是』」她就提醒打工仔切忌自視過高，因評論應否升職加薪的條件，並非打工仔的自身感受，而是站在老闆的角度去衡量自己的業績、對公司的貢獻和帶來的收益。她認為如果有實質理據就應該直接、坦白和上司商量升職加薪。