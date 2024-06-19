內地男租共享單車蓮塘直踩尖沙咀！小紅書瘋傳　更激讚香港一設施

由深圳踩單車入香港市中心不是一件容易的事，不過近日就有內地男挑戰踩共享單車，由深圳蓮塘口岸直踩到尖沙咀！短片惹來不少香港網民留言大讚熱血，「你哋真係勁癲」。



兩名內地男生早前由蓮塘口岸直踩到尖沙咀的短片，近日在小紅書瘋傳，片中所見兩名內地男在熱爆天氣下，朝早在蓮塘口岸出發，並租用共享單車直踩到尖沙咀重慶大廈，全程共40多公里。片段初時兩人也擔心未知是否可行，「兄弟你在玩火」，最終二人還是決定試試看。

其實兩位內地男生以往的影片一向以戶外挑戰為主，曾拍過不少健行、露營、廢墟、騎行等題材，而在深港單車挑戰之前，兩人已經由廣州踩共享單車到深圳，踩足100多公里後。

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片段中他們先在深圳租用共享單車，並按香港法例規定，在單車前裝上車頭燈。兩人踩車沿途也得到不少熱心香港市民幫助指路，不過當日天氣相當炎熱，二人未踩到出粉嶺已經爆汗，期間要翻山路和踩單車徑，相當辛苦。

他們由蓮塘口岸先踩8.3公里到粉嶺，期間在墟市見到有路邊攤檔賣水果，惟覺得有點貴沒有買，「回深圳才吃」。沿途他們隨著其他本地單車友由粉嶺再踩到大埔，更大讚香港的單車徑「騎到好舒服」，「騎車的氛圍相當好」，到市區後兩人見到ICAC的標誌，更說笑要入去飲咖啡，最終二人踩了46公里，黃昏時成功抵達尖沙咀重慶大廈。

大批網民入帖文內留言，大讚二人「你哋真係勁顛」，「真服了」、「有本事」，「真的是鐵屁股」，更有網民挑機「踩到太平山頂兄弟」，但也有人温提二人，「你太唔了解我哋香港嘅山路」、「注意安全在香港一定戴頭盔」，有網民也說笑指「你這要是被香港偷單車的90後叔叔啊秋看到了，不得哭死」。