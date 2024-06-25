日本最危險通靈術「一人捉迷藏」毛公仔塞米和針線　網紅實試嚇呆

日本也有不少靈異傳說以及怪談，又或是當中民間流傳的靈異怪談、都市傳說充滿神秘。日本有不少怪談或招靈遊戲，當中以「一人捉迷藏」的通靈遊戲在日本非常有名，有不少人在網上分享親身經歷，令人毛骨悚然。



（《厄夜直播》劇照）

「一人捉迷藏」本是在關西、四國地區和碟仙一樣知名的「遊戲」。自2007年有人在論壇2ch上介紹「一人捉迷藏」的詳細玩法和自己遇到的怪奇現象後，引起廣大網民關注和模仿。之後亦有不少人分享捉迷藏期間的恐怖經歷，令「一人捉迷藏」被稱為最危險的降靈儀式及咒術之一。

（YouTube截圖）

在玩捉迷藏之前，要先準備一隻有手腳的毛公仔、足夠塞滿玩偶的米、針和紅線、一把刀類、一杯鹽水和指甲鉗。之後給毛公仔起名，去掉裡面的填充物，用準備好的米和自己的指甲（亦有人用頭髮）代替後，將開口縫合並將剩餘的線繞在毛公仔上綁好。據講裡面的米代表著內臟，而紅線則代表著血管。在選好自己的藏身地點之後就在那裡準備好鹽水。

到了凌晨3點鐘，開始遊戲時對毛公仔講3次「先由XXX（自己名字）開始做鬼」後，到浴室把玩偶放進浴缸。然後將家裡的燈全部關掉、只開電視，閉眼數10秒後帶刀子去浴室，對毛公仔說「XXX（毛公仔名字）我找到你了」然後朝毛公仔刺下去。接著對毛公仔說「到XXX（毛公仔名字）做鬼了」後將毛公仔放下，立刻到放了鹽水的房間躲起來。

在玩「一人捉迷藏」時一定要關燈，中途不可以離開室內，躲起來的時候亦要保持安靜。而且1至2個小時內就必須要完成遊戲。結束時要嘴裡含著鹽水去找毛公仔，找到的時候先用杯子裡的鹽水潑它，再將嘴裡的鹽水噴到它身上，之後用火將玩偶燒掉，過程相當恐怖，單睇文字已經令人不寒而慄。

據玩過「一人捉迷藏」的網民分享，曾有不少人試過玩偶不在原本的位置或消失，家裏的機器出現故障或損壞，又或是明明只有自己一個人也聽得到其他不明的聲音，甚至身體異常出現耳鳴，沒有受傷但身體卻發冷、出現劇烈疼痛。即使是本來沒有通靈能力的人，也能看見鬼魂。

YouTuber「はじめしゃちょー」亦曾玩過「一人捉迷藏」（YouTube截圖）

日本的人氣千萬訂閱YouTuber「はじめしゃちょー」（Hajime社長）亦曾玩過「一人捉迷藏」。影片中Hajime在準備進行遊戲時，就已經出現不明的撞擊聲，又忽然聽到有音樂、有聲線講「晚安」。在遊戲期間亦一直感受到他人的視線，渾身起雞皮疙瘩。 他講到玩「一人捉迷藏」對精神上的負擔很大，龐大的緊張感令他對即使是一點點的聲響也異常敏感。不論如何，「一人捉迷藏」被稱為最危險的降靈儀式及咒術之一，Hajime與大量網民都不建議他人嘗試。

*以上內容非精密科學，切勿模仿＂