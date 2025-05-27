陰陽眼人｜韓男28年來見盡惡鬼　「神方法」教你分辨誰是人定鬼！

你相信這個世界有鬼神嗎？不少人都表示自己曾經見過鬼，不過亦有人一輩子也沒有看過。一名自小就有「陰陽眼」的韓國男子登上節目《您儘管問》，分享自己28年的見鬼經歷。



一般人看到鬼的第一反應，都是驚訝／《德魯納酒店》劇照

韓男金容文是韓國一間化妝品公司的職員。他曾登上節目《您儘管問》，表示最近因為「很多人來找我問關於未來的東西」而感到煩惱。原來，他是一個能感受到「特別氣場」的人，亦自稱能因為曾經幫同事算過命，把這件事傳了開去，所以最近大約有60人跑來請他算命。

金容文／《您儘管問》截圖

他所指的「特別的氣場」，就是鬼神。他表示，自從7歲那一年，他和朋友到家附近的公園玩時，看到一個「朋友看不到的大叔」之後，就知道自己能看到鬼。主持人李壽根問他該如何分辨人與鬼時，他表示，自己看到的鬼其實與人沒有大分別，「它們的五官很清晰，也像人一樣走路」。而分辨的方法，他則表示，因為在街上，你不會隨便盯著人看，而別人亦不會盯著你，「一旦見到有人盯著你的話，其實就是鬼」。

李壽根聽到他的「人鬼分辦法」後，也覺得雞皮疙瘩／《您儘管問》截圖

除此之外，他亦分享了很多關於這28年來的所見所聞，到底哪些地方最多鬼？鬼會不會說話？能看見鬼的感覺到底是怎樣？

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1. 能看到鬼是甚麼感覺？

現在看到鬼已經不會害怕，反而是覺得很麻煩。因為它們都知道我能看到，所以就一直盯著我，那種感覺不太好。有一次我上班要走樓梯，走著走著，我看到有人從上面走下來，我便避開他。但我每上一層的時候，都看到同一個人走下來，才知道它是鬼。

2. 哪裡最多鬼？

雖然很多人誤以為男人陽氣重，所以多男人的地方就不會有鬼。但結果剛剛相反，最多鬼的地方，竟然是軍隊！我看過有穿著舊式軍服的鬼、亦有些是斷了腳的鬼。

3. 聽說你能預知未來？

我能看到近期的未來，它們會像投影片一樣在我眼前閃過。最常看見的，是發生意外，或者懷孕。

4. 最深刻的是甚麼事？

以前有一個朋友經常叫我幫他算命，有一次，我看到他 8、9 個月之後應該會有大事發生，結果他真的被診斷患上末期癌症，不久後更去世。當時我非常自責，覺得某程度上是我的說話害了他。

（鬼神之說非精密科學，內容僅供參考，不代表香港01立場）