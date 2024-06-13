YouTuber大J欲環遊世界3個月　為慳旅費全程向粉絲借宿捱轟：乞衣

香港YouTuber兼KOL大J於2012年開始拍片記錄生活，近年雖與日本太太Mai移居日本，不過依然在YouTube活躍分享日本生活，近日更在Facebook社交網站出帖文，表示打算用三個月時間環遊世界，不過為了節省旅費，他希望全程借宿觀眾屋企，慘被網民狠批「乞衣」。



Facebook截圖

大J近日在其Facebook社交平台出帖文，表示自己有意用三個月環遊世界，「我考慮緊打算用三個月時間去環遊世界，但為咗節省旅費，有冇可能全程借宿觀眾屋企呢？瞓地板、有瓦遮頭、有得叉電就 ok㗎喇」，更在留言補充雖然是環遊「世界」，「不過應該都係去10幾個國家。亞洲同東南亞唔會去，南北極唔會去，淨係歐洲非洲北美南美… 其實可能唔使用3個月咁多添」。在機票使費上，大J表示如果全程乘坐經濟艙，大約只需$25,000，大概可以賺取39,000飛行里數，「夠晒去10幾個國家」，並表示「度下個行程，最快秋天出發」。

大J Facebook截圖

帖文一出後網民評價兩極化，有部份網民不屑大J借宿行為，「為了節省旅費，可以去到幾盡」、「要帶夠紙皮」、「咪咁乞衣啦」、「有錢去旅行，冇錢住宿？」、「應該所有粉絲都想去你日本屋企，有借有還應該唔難」、「如果唔使沖涼，好多餐廳都可以啦」、「快啲睇小紅書啦，聽講裡面有教免費遊香港方法，可以參考下，套用落其他國家都得唔得？」、「應該學我國的旅遊方式（瞓街）」、「為咗節省旅費，可以睇電視當去咗」。更有網民笑稱大J環遊世界的香港站有許多選擇，「返嚟香港瞓天星碼頭就得，等你諗少達地方」、「香港可以去我度」。

大J Instagram截圖

同時亦有部份網民支持大J環遊世界借宿行為，更願意借出自己在各地的住所，「我喺美國LA有間房都可以借宿㗎」、「來，溫哥華，我有多間房，不過屋就細啲，驚你唔慣」、「去英國我諗你可以住足一年」、「有冇英國站，我哋有間客房」、「你相識滿天下，應該可行」、「好明顯係拍片嘅素材，你估佢真係咁窮咩」、「你成功拍到，我想睇，要咁多日借人地屋企訓唔係易事，如果我唔係住香港，我都唔介意借比你訓」、「環遊世界睇樓團」。