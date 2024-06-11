何太不點名大鬧廢柴「律師牌買嚟」？翁靜晶直播爆：律師信係會出

59歲翁靜晶上月在YouTube直播以「翁靜晶同你傾下城中熱話背後嘅法律問題」為題，以法律角度講解何伯何太事件，近日有網民與何太於抖音交流時，提起有律師表示可能難以取回450萬，何太即「跳掣」並不點名批評何伯事件的律師，更質疑該律師的專業資格，翁靜晶就「買律師牌」一論笑指對方「佢都幾傻」。



YouTube頻道「危險人物2.0」由翁靜晶分享早年辦過的案件及所見所聞而聞名，上月在YouTube頻道的直播上，曾以法律角度講解何伯閃婚故事，就何伯細女調走聯名戶口450萬元一事，翁靜晶表示聯名戶口要簽一張同意書，名為生還者條款，「都係長命契嘅原則，如果有一個人唔喺度，所有都係屬於另一個生還者。去銀行開呢類戶口嘅時候，通常都會寫明」，如果户口是單簽，即戶口持有人在簽名前已協商單簽就夠，「假設其中一個人唔喺度，另外一個係可以攞晒，呢個銀行戶口嘅錢就唔係遺產嘅一部份。」

有網民及後於何太的抖音群組中分享有律師分析何伯能取回450萬元的可能性，「律師講好難喎何太，冇450萬有利息都好過一蚊都冇。」何太即爆seed表示「嗱，你再提呢個律師嘅名呢，我證明你同佢係一派，一派胡言呀你。」、「佢亂講嘢駁流量，不擇手段，我都未告佢」、「我指嗰啲個別律師，冇專業嘅水準，係廢柴，個律師牌都唔知點樣得嚟，係買嚟嘅」更直叫人放馬過來，有網民認為何太應該收口，「佢無知到根本唔識驚，正常人都收口啦」、「叫何太上女俠live告女俠」、「都唔知人哋咩來頭」。

翁靜晶在昨日（10日）再度開直播，疑回應相關言論，「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我就問嗎，係邊度有得買呀，我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」翁靜晶更笑稱「其實講呢一樣嘢嘅人，都幾傻。」

翁靜晶稱收看直播的觀眾就如同鄰居，今年自己已60歲，不少網民見證她由12歲入行做童星，「我一生做過啲咩好嘅、唔好嘅，啱嘅、錯嘅，你哋都睇到㗎嘛」、「所以人哋鍾意講，咪由得佢講囉，最緊要就係咪事實？同埋傷唔傷害到你囉，如果講啲咁傻嘅嘢出嚟嘅人，傷害嘅就係自己喇！尤其是你自己又唔係咁得人鍾意嘅」。

《危險人物2.0》YouTube截圖

翁靜晶指有些人無所畏懼，唯怕窮，但不會對對方帶有仇恨，表示明白有些人可能曾有些不好的經歷，「有啲人咩都唔驚，係最驚窮，佢哋窮到怕喇，唔可以再畀自己去返嗰個位度，唔好講咁多禮義廉恥，因為佢哋目標同我哋唔同，同埋佢哋經歷過嘅嘢唔係我哋可以明白，都唔係我哋可以體會，各人有各人嘅前因後果。」

翁指雖然明白對方想改善自己和家人的生活，但希望她同樣可以用善心對待別人的家人，「我同你都唔會想呢個大媽做我哋後母，我哋好驚佢，覺得佢好厲害、好霸道」，翁靜晶表示自己做任何事都是先禮後兵，但仍然會聽取網民意見出一個制衡措施，「律師信係會出，出咗之後如果佢係好人嘅，佢行善良嘅路，唔好去傷害人，好好地去對家庭入邊嘅人，咁就唔會有下一著，但係如果佢好過分嘅，佢傷害其他人，我都可以隨時採取第二步嘅行動」。