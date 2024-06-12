港男實測深圳整牙！¥29洗牙¥1.6萬種6隻牙　港牙醫留言：大開眼界

北上整牙價格低廉，價錢甚至是香港的十分之一，但牙科治療始終是手術，手術處理不當會衍生後遺症。不少人雖然被價錢吸引，但亦不敢輕易嘗試。近日，香港YouTuber「黑糯米」與外父外母到深圳實測整牙，分享北上整牙經驗。不過，留言區有牙醫提醒，深圳牙醫手法並不專業，分分鐘洗更多錢要修復牙齒。



黑糯米YouTube影片截圖

到北上整牙的香港YouTuber「黑糯米」，兩個月前因食物殘渣經常卡入智慧齒，決定要剝掉右邊的智慧齒。他曾準備在港接受牙科治療，但在醫生報價剝右邊兩隻智慧齒要12,000港元，他認爲價錢太貴，之後就不了了之。後來，他發現深圳牙科診所非常划算，同樣的智慧齒手術，價格僅需要香港的十分之一，決定帶同外父外母到深圳實測整牙。他表明自己雖然是受到牙科診所邀請拍攝，但所有的治療項目都是自己付費。

在影片中，該YouTuber指出不少牙科項目價格低廉，補牙僅需98人民幣（約106港元），洗牙甚至只需要29人民幣（約31港元），直言「平到痴線」。他表示診所環境乾淨，話「同香港牙科差唔多」，可以免費照CT檢查，沒有隱藏收費，服務態度好好，甚至「第一次搭車嚟，車費有得claim」。

在進行手術前，醫生講解了他智慧齒的CT圖，他的智慧齒是斜著生長，而牙根緊貼著神經綫，指「風險就係呢樣」，但醫生仍表示「可以剝、無所謂的」。他亦有拍下自己接受智慧齒手術的過程，他說「成個過程用咗15分鐘左右，就解決咗我30幾年的煩惱，舒服哂」。不過，他亦說醫生在剝牙時不斷壓到神經線，令他非常痛。醫生剝牙時沒有開刀，竟是直接開始剝牙，結果牙根斷裂在牙肉裏面。但醫生表示「唔使理佢，因為會同啲牙骨慢慢融合，反而去搞佢嘅話，刺激到條神經線影響仲大」。

小題：外母即興種牙

「黑糯米」的外母原本沒打算整牙，到診所後卻發現價錢抵，於是臨時決定接受植牙手術，共種牙6隻，修復7隻牙齒加上2隻牙骨骨粉價錢僅需16,260人民幣（約17,506港元），對比「黑糯米」外父以往在香港種牙5隻的103,000港元，便宜許多。而手術時間亦非常迅速，令他震驚，種牙3隻僅需36分鐘，他表示「咁有效率，種牙可以快成咁，我都係而家先知」。

香港牙醫疑留言：開眼界

影片引來不少網民留言，有網民留意到YouTuber在檢查時發現醫生竟沒有帶手套，衛生情況欠佳，「都唔知掂過幾多人個口，上一手有病你就係咁先」、「無面癱真係好彩」。此外，也有聲稱是香港牙醫的網民留言「開眼界」，並指出「的確有方法淨係拎走牙冠，留返整件牙腳，但步驟絕對唔係咁樣做，未必每隻智慧齒合適」，並指出深圳牙醫治療手法與香港的差異，說香港醫生遇到這種情況通常都會先將智慧齒分開，先拿出牙冠再拿牙腳，亦會避免用蠻力剝牙，減少神經線受壓力影響。該名網民再進一步解釋「神經線受壓，就有機會出現臨時或永久性麻痺，你願意為平幾千蚊冒呢個風險？」另外有網民分享親人經驗，表示親人曾到大陸剝智慧齒，同樣是把牙根留在裏面，後來生兩個大水泡，痛了兩星期，要在香港用$4,400執手尾。

而外母種牙情況一樣不理想，有另外自稱是牙醫在留言區指出問題，他指種牙位置角度並不理想，會影響日後清潔。他提醒道「種牙唔係一了百了，植體亦會有牙周病風險，而且會比真牙更加難處理」。不過在初期手術完成時並不明顯，但隨著時間推移，清潔困難會引發植體牙周炎，進而破壞周圍牙骨。即使後來想再次種牙，因牙骨被嚴重破壞而無法進行。他亦指出北上牙科治療固然便宜，但後果有可能無法逆轉，奉勸市民在北上接受治療前再三考慮。