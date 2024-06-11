香港藥房尿袋都呃？內地女呻藥房一賤招無法還機扣押金：要避雷

各種網上、電商騙案近年頻生，不少機構，以至政府部門都勸喻市民提防騙子，而近日就有位內地女在香港藥房借充電寶，因無法歸還疑被騙取按金，其後被轉載到連登討論區，更登上討論區熱門。



小紅書截圖

近日有內地女在社交平台小紅書以「來香港記得避雷這個充電寶」為題，苦呻自己來港疑被騙的慘痛經歷，自己在位於蘭桂坊旁邊的藥房借充電寶，打算歸還時發現無法順利歸還，「員工都是串通好的，他們會塞充電寶讓人沒得還，讓你放在他那，他幫你還，你給了以後就是你的押金沒了，充電寶也沒了」，內地女再三詢問店員後，店員表示可以到其他歸還點歸還，但其他歸還點疑似同一做法，讓內地最終也無法順利歸還「最後就是跑斷腿也還不上」。

小紅書

內地女表示「這個公司就是純純詐騙，騙人押金的」，客服的每一個電話都無法順利打通，甚至連客服熱線的電話號碼都沒有被登記，微信客服也是「擺設」，自己在當天也遇到幾個同樣想歸還充電寶的人，他們也沒法成功歸還，「估計就是這樣賺錢的」。內地女在文尾更提醒廣大網友，來香港玩不要用內地公司、印有簡體字的充電寶，要用就用印有繁體字、香港公司的，「因為就算投訴去報警，由於是大陸公司，香港這邊沒辦法！」。

小紅書截圖

內地女其後也在留言表示該品牌的充電寶收費較為昂貴，承惠¥9.9半小時，租借前需要支付押金¥99，在歸還成功後才會退回押金，而該充電寶公司的總部位於深圳，在網上搜尋該充電寶公司的客服電話，發現該公司沒有提供香港客服電話，只有內地的熱線電話，由早上9點到晚上9點。

雖然在小紅書的帖文未有得到許多迴響，但仍有網民提醒Po主「香港唯一的大牌子只有ChargeSpot，非地鐵站的711基本上都可以還，大商場還有機會有大機器」，而事件隨後亦被轉載到連登討論區，並登上熱門，不少網民都對此騙局感到意想不到，破壞香港形象「中國人專騙中國人」、「其實租一定係七仔」、「香港好多細店有時都唔係無辜，太多呃得就呃，華人老闆仔普遍操守好差，係近年經濟差先至被迫好番少少，當年豐澤、百老匯連鎖店可以橫掃細店都係有佢理由」、「咁又唔可以怪人哋唔知...因為大陸真係隨意一個地方都可以租借，無諗過香港借個尿袋係一個騙局，會還唔到」、「點會去藥房借」。