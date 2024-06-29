AV女優波多野結衣曬出16年前出道照　重溫舊相嘆一位置「很淡」

波多野結衣太猛了，現年雖然已經36歲，仍然是AV界的長青樹，由於出道將滿17年，日前特別在Ｘ貼出當年的AV作品封面，回憶當年的自己「眉毛很淡呢」，當時她仍隸屬PRESTIGE，沒想到一晃眼過了這麼多年，知名AV達人一劍浣春秋更表示非常尊敬她，至今都有片商找她拍8K高畫質的作品，「那是真的不容易，必須Respect」。



日前，一劍浣春秋在「Play NO.1」網站指出，波多野結衣雖是專屬女優，但一開始的AV生涯，絕大多數時都是企劃女優，必須要等片商邀約，然則她卻能在惡劣的環境生存下來，只因為AV界一直都有新鮮肉體湧入，沒想到能到現在仍有片商想與她合作，「而且最重要的是，她還要再打下去！」

19歲的波多野結衣正值顏值巔峰。（X@hatano_yui）

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沒想到至今仍對職業充滿熱情，一劍浣春秋還表示去年與她合作，認為她本人依舊鬥志高，充滿著鬥氣，「絕不是要退休的女優」，就算身材走樣，也不會被外界的質疑打倒。

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