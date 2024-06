SpaceX星鏈讓亞馬遜部落青年「狂睇AV」不打獵？族長親身拍片反擊

《紐約時報》2日發布一篇報道,深入追蹤巴西亞馬遜叢林一個與世隔絕的部落,經由特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)的「星鏈(Starlink)計劃」連上網路後,在部落內帶來的影響。



根據此文,許多媒體紛紛報道部落年輕人因此沉迷社群媒體與色情片、怠惰不狩獵。

在巴西亞馬遜叢林深處的原始部落「Marubo」,擁有約2000名族人,他們的天線是由美國企業家勒諾(Allyson Reneau)捐贈,在9個月前成功開始使用。(YouTube@Flora Dutra)

在巴西亞馬遜叢林深處的原始部落「Marubo」,擁有約2000名族人,他們的天線是由美國企業家勒諾(Allyson Reneau)捐贈,在9個月前成功開始使用。(YouTube@Flora Dutra)

【相關圖輯】SpaceX星鏈讓亞馬遜部落也上網 長老抱怨:年輕人不打獵沉迷看AV(點圖放大瀏覽):

+ 20

部落領袖日前在社群軟體上憤怒發聲,表示這些說法毫無根據,批評外界扭曲事實,嚴重傷害部落形象。

原始部落馬盧波(Marubo,暫譯)位於亞馬遜叢林深處,人口約2000人,有自己的語言、文化及生活方式,但這樣與世隔絕的狀態,在透過馬斯克的「星鏈計劃」連上網路後發生改變。

《紐約時報》深入馬盧波,追蹤部落族人接觸網路後帶來的影響,並於2日發表報道。報道內容提及,族中的長輩抱怨年輕人因為網路變得怠惰:沉迷手機、社群軟體、陌生的網友、暴力電子遊戲、詐騙,還有未成年人觀看色情內容。但也認同網路帶來的好處:「可以和遠方的親人視訊聊天,遇到緊急情況也能立即尋求幫助。」

【延伸閱讀】女人可隨街性侵男人?海島部落節日 民眾被勸兜路 遊客都要小心

【延伸閱讀】女人可隨街性侵男人?海島部落節日 民眾被勸兜路 遊客都要小心

點圖放大瀏覽:

+ 7

該報道着重探討馬盧波族人對於網路正負面影響的掙扎與爭辯,以及接觸網路後面臨的身份及文化認同危機。這些也都是現代社會面臨的問題,但經由各國媒體多次轉載,報道內容逐漸失焦、扭曲,最終變成「馬盧波族人因上網沉迷AV不做事」的錯誤說法。

對於報道誤傳而使馬盧波部落被貼上負面標籤,把星鏈計劃引入部落的領袖以諾(Enoque Marub,暫譯)9日在IG上傳影片表示,「這些說法都是『假新聞』(fake news)」。以諾說明,報道着重放大網路帶來的負面影響,導致扭曲和破壞性觀點到處散播,因此特地上傳影片,駁斥這些毫無根據的謊言。

【延伸閱讀】挑戰日本AV大國地位?馬來西亞「低成本AV」興起 女優揭下海原因

【延伸閱讀】挑戰日本AV大國地位?馬來西亞「低成本AV」興起 女優揭下海原因

點圖放大瀏覽:

+ 16

以諾強調,網路對部落來說是非常好的一項工具,尤其在遇到緊急情況時,部落可以透過網路快速聯絡救援。也正是因為有網路,他們才能注意到外界是如何誤傳這些損害部落形象的說法,「這種說法傷害了我們、也不尊重我們」。

面對憤怒的馬盧波族人,《紐約時報》再度前往馬盧波採訪,並於11日發布《不,偏遠的亞馬遜部落沒有沉迷於色情AV片》(No, a Remote Amazon Tribe Did Not Get Addicted to Porn)的追蹤報道。

《紐約時報》再度前往馬盧波採訪,並於11日發布《不,偏遠的亞馬遜部落沒有沉迷於色情AV片》(No, a Remote Amazon Tribe Did Not Get Addicted to Porn)的追蹤報道。(nytimes.com)

延伸閱讀:

戴蜘蛛人面具嚇年長鄰居 白目男多次擾鄰下場慘了

生日變忌日!23歲飼主慶生回家遭2寵物犬咬死 1狗被槍斃其餘安樂死

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】