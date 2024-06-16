研究指男人「床上活動」平均5.5分鐘睇AV影響大　想更持久這樣做

與另一半享受魚水之歡時，男女所在意的部分似乎有所不同，但對於男性來說，壓力來源肯定是持久時間，深怕自己一下子就完事，被貼上傷自尊的標籤。



對此，國外一項研究說明，理想和現實總是有差距，一般男性在發生親密行為時，平均其實只能持續5分半鐘。

一般男性只有5分半鐘

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根據外媒LADbible報道，這項研究於去（2023）年11月底公布，澳洲男性健康服務機構「Pilot」指出，A片（成人電影、色情電影，AV）為大部份人塑造了性觀念，有33％男性每週至少看一次，而59％男性認為，看A片對性表現有所影響。此外，研究結果顯示，一般男性可以持久5分半鐘，但卻有不少人誤以為，自己至少可以撐2倍以上的時間。

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值得關注的是，康登博士（Dr Ben Condon）表示，其實A片能夠填補性教育空白，男性把正面價值和A片連結在一起，是可以理解的。

不過，康登博士建議，應減少從觀看A片去創造不切實際的想法，如果想更持久，最好的辦法是與床伴談談彼此想要什麼，尊重彼此關係，同時沒有必要因個人表現不理想而感到羞恥。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】