賤男發短訊給妓女「斷正」老婆鬧離婚！奇葩理由怒告蘋果索5千萬

男女婚後也應對另一半忠誠，有一名英國男子召妓外還發短訊給對方，結果被太太揭發最後離婚收場。但該名男子卻認為是APPLE的iMessages程式是導致他20多年婚姻破裂的元凶，更準備向法院告蘋果！



《香港愛情故事》劇照

根據英國泰晤士報報道，近日一名中年男子向報社以化名投稿， 指控因蘋果沒有解釋清楚iMessages的刪除功能，結果令太太揭發他過去幾年嫖妓，導致他20年來的美滿婚姻就此破裂。

該名男子自稱Richard（化名）向記者投訴指，他在離婚前每次跟妓女在APPLE手提電話中互傳iMessages，都有將訊息刪除，他本以為已經成功「毁屍滅跡」，怎料原來該些訊息紀錄仍存在家中的iMac電腦中，結果有日太太無意之中在屋企iMac電腦中發現他過往的出軌行為大怒，東窗事發後太太更在一個月内提出離婚，「如果蘋果表示訊息已刪除，你就有權相信它已經刪除。」Richard說。

Richard指他跟太太結婚超過20年，生活一直幸福美滿，但由於太太揭發他召妓斷正的方式「實在太直接」，令事情無彎轉， 「如果她發現我出軌時不這麽直接了當，我們也許可以理性地溝通，也不一定會離婚」，他更苦呻有朋友其實都有類似經歷，不過被發現後也沒有離婚。

《短暫的婚姻》劇照

Richard不滿指，他因為召妓搞到離婚收場，過程中估計損失超過500萬英鎊。他怒批蘋果沒有向客戶解釋清楚刪除訊息功能，即在手機刪除的訊息其實也可能出現在其他裝置，認為蘋果應賠償他500萬英鎊（約5000萬港元)，以彌補他離婚及訴訟費的損失。

他更表示，除了一大筆錢不翼而飛，甚至連健康都大受影響。他哭訴，因離婚會波及到子女及整個家庭，離婚的壓力令他難以忍受，甚至搞離婚時都感覺自己要心肌梗塞。Richard指如果蘋果在用戶刪除訊息時，加上「僅限本裝置」會更易明白。

部分網民在社交媒體留下笑喊emoji或「笑死」等留言嘲笑Richard，更有網民雖稍感同情，但無法相信Richard居然幾年都沒有檢查iMac中的訊息。更有網民驚訝Richard竟將離婚原因歸咎於他太太如何發現，而不是檢討自己的行爲，簡直難以置信。

資料來源：泰晤士報